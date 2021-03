Gal Gadot è incinta: il terzo figlio in arrivo!

Congratulazioni a Gal Gadot! La star di Wonder Woman ha annunciato ieri mattina che lei e suo marito, Yaron Varsano, aspettano il terzo figlio. “Ci risiamo“, ha scritto l’attrice su Instagram. Una raggiante Gal ha postato una fotografia insieme al marito e, con sorpresa dei fan, alle due figlie Maya e Alma che le accarezzano la pancia. Infatti, sebbene l’attrice condivida spesso le foto della sua famiglia sui social media, mostra raramente i volti delle sue figlie.

Gal Gadot, l’apparizione ai Golden Globe 2021!

Proprio pochi giorni fa, la star israeliana è apparsa come presentatrice ai Golden Globe Awards 2021, avvolta da un fluente miniabito bianco a collo alto con maniche in chiffon. Ma di pancini sospetti non se ne erano intravisti!

Il matrimonio con Varsano

Gadot e Varsano hanno festeggiato il loro dodicesimo anniversario di matrimonio a settembre. “Sei il mio. Il mio unico. Il mio tutto”, aveva scritto Gadot in un post su Instagram. “12 anni di matrimonio sono come una passeggiata nel parco con te. Per molti altri a venire. Sono tua per sempre“, aveva concluso in dolcezza la nostra Wonder Woman. I due si sono innamorati nel 2006, sposati nel 2008 e nel 2011 hanno dato il benvenuto alla loro primogenita, Alma Varsano. Nel 2017, è arrivata la loro seconda figlia, Maya Varsano, che ora si prepara a diventare sorella maggiore!

Gal Gadot sarà Cleopatra!

La terza gravidanza arriva in un periodo d’oro per la diva del cinema. Dopo l’uscita di “Wonder Woman 1984” a dicembre, i fan sono ora in attesa di “Red Notice”, prodotto da Netflix, dove Gal Gadot recita al fianco di Ryan Reynolds. Ma non è tutto: dopo il suo ultimo ruolo, l’attrice sarà impegnata nei prossimi mesi su nuovi e importanti progetti, tra cui “Mission: Impossible“, “007” e “Cleopatra“, nuovo blockbuster diretto da Patty Jenkins, anche se pare che le riprese non partiranno prima della fine di questo 2021.

