Funerale, le regole del dress-code: come vestirsi per non essere fuori luogo

Lo sappiamo bene: ogni occasione ha un suo dress code. Un suo codice di abbigliamento, in altre parole, che prescrive come vestirsi in maniera adeguata a quella particolare situazione. Nessuno di noi – vogliamo sperare – si presenterebbe mai in ufficio in bermuda e infradito o col tandem top corto (o cortissimo) e minigonna ascellare.

Meno che meno, all’opposto, nessuno si sognerebbe di andare in spiaggia a farsi un bel bagno di sole e di mare sfoggiando tailleur e tacco 12 d’ordinanza. Insomma, ogni circostanza prevede un codice da seguire, prima di tutto nel modo di vestire. Non fanno eccezione i funerali. Anche l’estremo saluto a chi si è congedato da questa vita terrena impone un particolare dress code.

Funerale, il dress code da osservare per non essere fuori luogo

Naturalmente nel dress code rientra anche un codice cromatico. Come noto, ai funerali ci si veste di nero: il colore che rappresenta il lutto (ma anche l’eleganza cerimoniale). È consuetudine poi che le donne indossino un vestito, mentre gli uomini dovrebbero portare abiti con bottoni.

Non è vietato però puntare su altri look e su una colorazione neutra, purché si evitino abiti eccessivamente informali e capi troppo colorati. Il funerale, inutile dirlo, è un evento formale che si svolge in occasione di un momento di commozione e dolore. Il rispetto è d’obbligo. Un riguardo che deve esprimersi anche attraverso i vestiti indossati.

A un funerale ci si presenta anche per rendere omaggio al morto e ai suoi cari. Ergo, meglio evitare lo sfoggio di abiti o di accessori troppo vistosi. In generale, il dress code per un funerale non prevede l’uso di colori sgargianti. Sì dunque al vestito nero, perfetto mix di austerità, ritualità funebre e eleganza. Ma non sono fuori luogo nemmeno sfumature alternative come blu e grigio scuro. Da evitare invece il bianco, se non per gli accessori.

No anche alle spalle scoperte, soprattutto se viene celebrata la messa esequiale in chiesa. Stesso discorso per pantaloni e gonne corti: sono off limits. L’orlo della gonna deve andare oltre il ginocchio. Nemmeno da prendere in considerazione calzature come ciabatte, infradito o scarpe da ginnastica. Bando totale. Anche coi piedi esprimiamo il nostro rispetto per il defunto. Chi punta su un look casual farà meglio a evitare stampe e colorazioni sgargianti. Idem per loghi o scritte troppo appariscenti.

Mai come durante un funerale la parola d’ordine deve essere less is more. La sobrietà sarà un must, il principio guida da seguire nel momento in cui ci appresteremo a scegliere l’outfit da indossare. Al centro dei pensieri deve esserci il rispetto per la persona morta e per i cari che stanno patendo il lutto per la perdita. Il linguaggio del corpo è fondamentale: la nostra vicinanza passa anche attraverso gli abiti che indossiamo.