Fumo ‘leggero’ in gravidanza, perché non andrebbe mai fatto: rischi e conseguenze per il neonato

Ormai è noto e arcinoto che il fumo di sigaretta è un killer silenzioso che ogni anno provoca un’ecatombe. Secondo le stime dell’OMS il tabagismo in un anno causa la morte di oltre 8 milioni di persone in tutto il mondo. I danni del fumo poi non risparmiano i non fumatori: 1,2 milioni i morti ogni anno per il fumo passivo, tra i quali quasi 65 mila bambini.

In gravidanza poi il fumo dovrebbe essere off limits. È che noto che la sigaretta durante il periodo della dolce attesa fa aumentare il rischio di parto pretermine, di basso peso alla nascita, di crescita fetale ridotta e altre complicazioni. Eppure un 5% di donne incinte ammette di fumare di tanto in tanto.

È il cosiddetto fumo ‘leggero’. Ma è davvero tanto leggero per i bimbi che aspettano di venire al mondo nel grembo delle loro mamme? Un team di scienziati cinesi ha cercato di capire che ricadute hanno sui neonati i tempi e l’intensità del fumo di sigaretta. Ecco cosa hanno scoperto.

Fumo ‘leggero’ in gravidanza: perché è meglio non farlo

Gli scienziati cinesi hanno esaminato 12,1 milioni di nascite negli Stati Uniti in un periodo di tempo compreso tra il 2016 e il 2019. Le madri hanno indicato le loro abitudini al fumo tre mesi prima della gravidanza e nel corso di ognuno dei tre trimestri.

Dallo studio è emerso che le donne fumatrici tendevano a essere più giovani, bianche, non sposate, obese, con scarsa istruzione, con più nascite precedenti e con meno frequenza quanto alle cure prenatali. Se una mamma fumava poco prima della gravidanza, il rischio che il suo neonato presentasse più di un grave problema di salute si impennava del 27%. Ancora più alto l’aumento del rischio (tra il 31-32%) in caso di fumo durante la gravidanza.

Tra i problemi di salute rientravano difficoltà respiratorie nei neonati tali da rendere necessario il ricorso a una macchina di ventilazione, il ricovero in terapia intensiva, un attacco epilettico o gravi problemi neurologici. Se la gestante fumava una o due sigarette al giorno prima della gravidanza, il rischio per il neonato aumentava del 16%, arrivando quasi a raddoppiare (+31%) se la madre fumava 20 o più sigarette giornaliere.

I ricercatori non hanno potuto consultare i dati sull’esposizione al fumo passivo (non disponibili) né hanno avuto modo di capire chi aveva fumato in qualsiasi momento nei tre mesi precedenti la gravidanza e chi invece aveva fumato durante quel periodo. Ad ogni modo i ricercatori hanno sottolineato che i dati suggeriscono che non esiste un “periodo sicuro” e tanto meno un “livello sicuro” di sigarette consumate poco prima o durante il periodo della gravidanza.

La conclusione è che anche il fumo “leggero” non è sicuro in gravidanza. Fumare poco insomma non fa certo bene al bambino. La cosa migliore da fare per il suo bene è smettere di fumare prima della gravidanza.