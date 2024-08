Frutto delizioso, ma anche alleato dei capelli: inseriscilo nella beauty routine

È risaputo che consumare frutta sia essenziale per assicurarsi salute e benessere. Infatti mangiare frutta è un cardine dell’alimentazione sana dato che questi alimenti forniscono nutrienti e carboidrati, vitamine e minerali, fibre e sostanze fitochimiche (come gli antiossidanti) che garantiscono all’organismo vitalità e salute.

Molti frutti non sono solo coloratissimi e buonissimi da mangiare a colazione, a fine pasto, come spuntino o addirittura a cena quando ci si vuole tenere più leggeri.

Sono anche degli alleati di bellezza e aiutano a prendersi cura di pelle e capelli, proprio come fa questo delizioso frutto di stagione.

Come creare una maschera per capelli con un delizioso frutto di stagione

Un frutto di questa stagione sono i fichi che, oltre ad essere buonissimi, sono anche portentosi per la salute di pelle e capelli e andrebbero quindi inseriti nella tua beauty routine.

Sono infatti una fonte di vitamine E, un potente antiossidante che protegge la pelle dai danni causati dai radicali liberi e dagli stress ambientali. Sono ricchi di potassio, che aiuta a mantenere i livelli di idratazione adeguati nelle cellule della pelle.

Inoltre sono ricchi di nutrienti essenziali, tra cui le vitamine A ed E, che nutrono la pelle. Per questo sono importanti anche per il cuoio capelluto e per migliorare la salute e la crescita dei capelli. A tal proposito, sono perfetti per creare una portentosa maschera per capelli che lascerà la chioma fluente, pulita e splendente.

Anche se in commercio esistono già tantissimi prodotti per capelli, che soddisfazione è quella di preparare da soli, a casa, una maschera? Infatti, basteranno pochi semplici ingredienti per creare un prodotto fai da te davvero portentoso.

Oltre ai fichi, si useranno miele e olio di cocco (o olio d’oliva), che sono utilissimi ingredienti che nutrono i capelli e conferiscono un aspetto morbido e lucente alla chioma.

Ingredienti:

2 fichi maturi

un cucchiaio di olio di cocco (o olio d’oliva)

un cucchiaio di miele

Procedimento:

Frullare i fichi in un robot da cucina fino a quando diventano una purea. Mescolare un cucchiaio di olio di cocco (o olio d’oliva) e un cucchiaio di miele fino a ottenere una pasta liscia. Applicare la maschera sui capelli, partendo dalle radici e lavorando fino alle punte. Lasciar agire la maschera per circa 30 minuti. Sciacquare con acqua tiepida e lavare i capelli come al solito.

Oltre ad apparire più sani e corposi, i capelli saranno anche morbidissimi e profumatissimi!