Frutta fresca e verdura, sugli abiti: è il nuovo trend che ha fatto già impazzire milioni di donne italiane

Gustate al naturale, in un’insalata oppure fritte e al forno: sia la frutta che la verdura quest’anno sono state le vere protagoniste dell’estate 2024, qualsiasi sito di cucina ha visto un vero e proprio boom nella proposta di varianti golose, intense nel sapore e facili nella preparazione. Il caldo ha stremato tutti e cosa c’è di meglio se non addentare una bella fetta ghiacciata di anguria? O un buon cetriolo tagliato a fettine sottili e condito con sale, pepe e origano?

Insomma, da che mondo è mondo, la stagione estiva non vuole compromessi, entrambe devono essere assolute protagoniste. Eppure, lo avevamo potuto vedere intorno alla metà del primo decennio del 2000 per poi sparire nel dimenticatoio, quest’anno sia frutta che verdura hanno visto non solo un uso frequente sulle nostre tavola, ma anche e soprattutto sui vari look. Stampe variopinte e luminose, giochi allegri di svoprapposizioni di immagini in un vulcano fruttato davvero sfizioso.

In questo contesto, ancora una volta, moda e cibo si prendono a braccetto e non possiamo che rimanerne estasiati. Molti i brand che hanno deciso di creare insalate di stile vere e proprie sui vari outfit, a partire dalle gonne, finendo con gli abitini sottili ed extra slim che avvolgono la silhouette a suon di limoni, angurie, arance e tanto altro. Di certo questo trend ce lo porteremo fino a quando il freddo deciderà di prendere piede, ma su quali abiti dovremo puntare? Presto detto, presto scoperto.

Abiti letteralmente di frutta e verdura: il trend di fine estate ci vuole fresche come una candida insalata

Ancora una volta il cibo prende per mano la moda e iniziano a sfilare per le strade di mezzo mondo, ma stavolta in un modo fresco, raffinato, che può forse risultare esagerato sotto certi aspetti, ma per nulla volgare o troppo trash. Abiti con stampe super fresh di pomodori, lattuga, poi ancora frutta dolce in quantità quali ciliegie, anguria e arance, tutto questo in quest’ottica è riportato sui capi e non nei piatti che solitamente usiamo per apparecchiare la tavola.

Miranda Priestly forse potrebbe non definirlo per nulla all’avanguardia: ‘frutta e verdura? D’estate?‘, eppure a volte le cose più scontate e semplici sono quelle che funzionano. In questo caso il successo è stato assicurato sin dagli esordi, forse perché ormai la donna non ha più bisogno di prendersi troppo sul serio, forse perché quell’aria frizzante e sbarazzina tipica della stagione ha bisogno di riversarsi anche sui vari look che scegliamo ogni giorno.

Ogni stampa ha un suo carattere preciso, non c’è in qualche modo il bisogno necessario di calcare la mano, le forme rimangono le tipiche di un qualsiasi outfit estivo, ma è la texture che rapisce sin dai primi momenti. Ecco che quindi una camicetta leggerissima di seta assume una dolcezza infinita con delle succose ciliegie sui lati, una gonna plissé morbida di lino e lunga fino ai piedi si veste di brillantezza con il verde dell’avocado e il rosso rubino delle angurie.

Ricorrente al massimo è il pomodoro e la sua lattina, presente già in alcune sfilate haute couture degli anni 90, segno indistinguibile che lo stile tende sempre a guardarsi indietro, trovando ispirazione, studio e arte in ciò che è stato e che sicuramente potrà essere in nuove proposte. In realtà già nelle collezioni 2022/2023 la macedonia di frutta e verdura aveva iniziato la sua falcata in passerella, grazie a Chanel, Balmain, Burberry e Dolce&Gabbana, con bluse oversize tono unico e stampe impattanti, il mix risulta nel complesso un’esaltazione equilibrata del dolce, con il salato in un vero e proprio mènage à trois con la moda.

Non solo pantaloni, gonne e bluse però, la frutta ha rapito anche gli accessori: orecchini lavorati in oro colorato a forma di carote, tomato, cherry e strawberry, borse griffate che riprendono i motivetti tipici della frutta di luglio e agosto. Insomma, un trend che fa venire fame, sia di cibo, sia di grande stile.