Frullato e frappè: differenze e segreti di preparazione

Frullato e frappè non sono sinonimi: di seguito, le ricette per prepararli facilmente a casa e ottenere un gusto effetto wow.

Durante l’estate non c’è niente di meglio di bere qualcosa di fresco e rinfrescante, soprattutto se è a base di frutta. Frullati e frappè si prestano decisamente bene per l’occasione e prepararli a casa è molto più semplice di quanto si possa pensare. Spesso le persone si confondono e usano queste due parole come se fossero interscambiabili, ma tra le due bevande vi sono decisamente parecchie differenze.

L’unico aspetto che frullati e frappè condividono è la presenza della frutta, che in entrambi i casi viene frullata e aggiunta al resto degli ingredienti per dare un sapore unico, che vada il più possibile incontro ai gusti personali. Per quanto riguarda la preparazione, però, vi sono anche altri elementi che costruiscono il sapore che andremo a percepire e che fanno una grandissima differenza.

Frullati è frappè, il segreto per prepararli

I frullati partono da una base liquida, che può essere acqua, una bevanda vegetale o latte: assieme anche ad altri ingredienti essa andrà mescolata nel frullatore e grazie a questi semplici passaggi si potrà ottenere il composto da versare in un bicchiere. Per ottenere una consistenza più liquida si potranno usare dei frutti come il kiwi o l’ananas, mentre con banane, pesche o fragole si otterrà un composto più denso.

Anche la scelta del latte influisce, poiché se é messo al posto dell’acqua sarà molto più nutriente e conterrà ovviamente grassi e proteine. I frappé invece vengono prodotti mettendo assieme la frutta frullata e il ghiaccio oppure il gelato e si tratta di un dessert piuttosto che di una semplice bibita. La temperatura così bassa rende li rende molto cremosi. In questi dolci è possibile utilizzare anche altri ingredienti a piacere, come per esempio il caffè, degli sciroppi, il cacao, la vaniglia e addirittura dei liquori.

Assieme al gelato si possono mettere anche biscotti o panna. Il contenuto calorico in questo caso sarà notevole. Per quanto riguarda la preparazione di queste bevande, il frullatore è l’attrezzo necessario fondamentale sia nel caso del frullato che del frappé. Nelle esistono di diverse tipologie e in base a quella scelta si potrà ottenere il risultato diverso.