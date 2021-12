Frozen cucumber è la skincare routine perfetta e naturale anti occhiaie, rimedio ideale per ridurre gonfiore e segni di fatica senza rischi per la pelle e senza impatto sull’ambiente! Di cosa si tratta? Niente più di un cetriolo ghiacciato su viso e collo, trattamento fai da te pronto a restituire elasticità e benessere con risultati sorprendenti (e facilissimo da fare in ogni momento della giornata)…

Frozen cucumber: il cetriolo ghiacciato per una perfetta routine di bellezza

Il frozen cucumber sfrutta tutto il potere decongestionante e le proprietà benefiche del cetriolo: pelle meno arrossata, borse e occhiaie meno visibili e una rinnovata elasticità per la pelle sono solo alcuni degli effetti che possiamo ottenere con questa tendenza skincare a costo zero, super green e senza impatti negativi sul viso.

Zolfo e vitamina C, unitamente all’effetto astringente del ghiaccio, agiscono efficacemente sugli inestetismi e lasciano la pelle fresca e levigata. Un rimedio che mescola vecchi segreti di bellezza alle tendenze del momento in fatto di natural skincare.

Un vero e proprio lifting comodamente a casa, da inserire nella propria routine per ottenere dei risultati sorprendenti! Basta congelare un cetriolo e poi passarlo su viso e collo massaggiando delicatamente, ogni giorno per almeno 5 minuti.

Perfetto per ridurre borse e occhiaie, il frozen cucumber ci aiuta anche a stimolare la microcircolazione, tonificare la pelle e darle un aspetto più luminoso, purificare e restringere i pori, sfiammare e decongestionare… serve altro? No, basta solo provare!