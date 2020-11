Un tempo indossate dai gondolieri veneziani per non rovinare il legno delle gondole, le friulane, dette anche scarpets o papusse a Venezia, sono tornate alla ribalta con tutto il loro fascino senza tempo e la loro comoda eleganza. Si narra che i nobili veneziani le calzassero nel cuore della notte per intrufolarsi in silenzio nelle stanze dei loro amanti segreti, grazie alla suola morbida e all’avvolgente rivestimento in velluto. Nate nelle campagne del Friuli all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, da scarpe contadine le friulane sono diventate un simbolo di eleganza e raffinatezza, perfette come regalo di Natale oppure da sfoggiare in casa per il cenone della vigilia.

Le friulane ieri come oggi

Cucite rigorosamente a mano, le friulane sono le stesse di cento anni fa: continuano a non avere una destra e una sinistra, si conformano al piede che le indossa, si possono portare con il tallone sollevato o abbassato, a seconda dei gusti.

A cambiare nel corso degli anni sono stati i tessuti, che, oltre al classico velluto e al lino per l’estate, si presentano in una gamma infinita di materiali: dai tessuti ricamati a quelli riciclati.

I brand più originali

Dalle botteghe ai social, i brand di friulane si sono imposti, dettando un vero e proprio trend per stagione autunno-inverno 2020/21. Dallo storico negozio Gallon di Milano, presso cui si possono acquistare per soli 29 euro, fino a ViBi Venezia, il brand creato nel 2015 dalle sorelle Arrivabene che nel 2017 è finito persino ai piedi di Kate Moss. Senza dimenticare Papusse, che ha esportato le friulane a Milano, dando loro quel tocco snob e cittadino racchiuso in una forma più fine. Per i più tradizionalisti, immancabile una visita a Piedaterre, la bottega a pochi passi dal Ponte di Rialto: uno scrigno di tesori per gli amanti delle friulane.

Il prezzo

Un punto di forza delle friulane, oltre alla loro comodità, è sicuramente il prezzo, che raramente supera gli 80 euro. Come abbinarle? Non c’è una regola: le friulane sono estremamente versatili. Stanno bene a contrasto con i jeans e camicia, oppure con un abito in maglia o di paillettes.