Frigorifero, per evitare sovraccarichi pericolosi imposta la temperatura giusta: il tuo elettrodomestico potrebbe avere le ore contate

Ammettiamolo: i frigoriferi moderni ci hanno abituati bene, forse perfino troppo. Al punto che a volte rischiamo di trascurare quei piccoli dettagli che però possono fare tutta la differenza del mondo. Pensiamo alla temperatura del frigo. Chi pensa più a regolarla d’estate?

Sembra un dettaglio insignificante. Ma tanto trascurabile non è, come vedremo di qui a poco. Ci siamo scordati che il periodo estivo – quando le colonnine di mercurio si impennano per via dell’aumento delle temperature – coincide con una stagione di superlavoro per il nostro frigorifero.

Esattamente: il nostro elettrodomestico è costretto a lavorare più duramente per conservare al fresco cibi e bevande. Questo eccesso di lavoro ha delle ricadute importanti: se non provvediamo a adeguare correttamente la temperatura rischiamo di ritrovarci con un frigo che si “mangia” più energia ma conserva decisamente peggio i prodotti.

Frigorifero, la temperatura giusta per evitare pericolosi sovraccarichi

Se vi sembra ancora un dettaglio da poco considerate, vi prego, che una temperatura interna non ottimale può avere una precisa conseguenza: il rapido deterioramento degli alimenti e, di conseguenza, un rischio più elevato di sviluppo di batteri poco raccomandabili come salmonella e Escherichia coli. Da notare che il rischio si accresce nella misura in cui in frigo sono conservati alimenti deteriorabili (primi fra tutti latticini e carne).

In maniera analoga, una temperatura troppo bassa non solo è inutile sul piano meramente energetico: può anche provocare il congelamento indesiderato di frutta e verdura. Tutte problematiche alle quali possiamo ovviare con l’impostazione di una temperatura adeguata all’estate. Questa semplice operazione sarà benefica per le nostre tasche – riduzione dei costi energetici – e ci permetterà di ottimizzare il funzionamento del frigorifero in una stagione in cui il suo utilizzo risulta particolarmente intenso.

Ma qual è la temperatura ottimale del frigo durante l’estate? Dovremo impostare quella temperatura che, in altre parole, è in grado di assicurarci al tempo stesso la sicurezza alimentare e l’efficienza energetica. In linea generale, la temperatura interna del frigorifero andrebbe impostata intorno ai 4°C. È questo il livello reputato ideale per rallentare la proliferazione di batteri nocivi e conservare intatta la freschezza degli alimenti senza correre il rischio di congelarli.

Quando regoliamo la temperatura del frigo facciamo attenzione a non esagerare con quella del freezer. Il freezer non va mai impostato temperature troppo basse: una variazione eccessiva infatti aumenta significativamente il consumo di energia. È consigliabile, per il freezer, una temperatura di -18°C.