Dopo mesi di gossip, indizi (lanciati anche dei diretti interessati) e speranze dei fan, Friends – The Reunion ci sarà. Le riprese si sono concluse il 10 aprile e lo show andrà in onda probabilmente a maggio sul canale televisivo americano HBO Max.

I grandi fan della serie che sperano in una nuova stagione o in un nuovo inizio, purtroppo rimarranno delusi: si tratta di un’unica puntata nella quale gli attori storici protagonisti di Friends non interpreteranno i loro personaggi ormai cult, bensì saranno loro stessi e da quanto è stato anticipato da alcuni di loro, leggeranno alcuni leggeranno alcuni estratti e chiacchierano fra di loro. Niente Rachel, Monica Phoebe, Joey, Chandler e Ross, ma “semplicemente” Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer.

Friends – The Reunion: ancora misteriose le celebrity che parteciperanno, tranne una

Esattamente quello che vedremo dunque con esattezza non lo sappiamo: potrebbe trattarsi di una reunion tra amici (è proprio il caso di dirlo) come di un’improvvisazione un po’ nostalgica dei momenti salienti della serie tv.

Quello che è certo è però che a questa incredibile puntata di Friends – The Reunion parteciperanno anche diversi vip, ovviamente fan dello show, che realizzeranno probabilmente alcuni sketch. I nomi di queste celebrity sono ancora top secret tranne uno: Justin Bieber.

La popstar è nata proprio nel 1994, anno della messa in onda della prima puntata di Friends, serie poi conclusasi 10 anni dopo. Nonostante non abbia potuto vivere in diretta il fenomeno, ha confessato in un’intervista di esserne un grandissimo fan e di averla recuperata in età più adulta.

Adesso però c’è grande curiosità su chi saranno le altre star che renderanno Friends – The Reunion una trasmissione imperdibile, un vero e proprio tuffo al cuore per tutti quei ragazzi degli anni ’90 che hanno amato alla follia il Central Perk e le storie che vi ruotavano attorno.