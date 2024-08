Fresco e profumato è questo il dessert di fine estate: ti conquista al primo assaggio

Questo dolce è goloso, rinfrescante e delizioso. Ecco la ricetta perfetta per l’estate di adulti e bambini.

Durante l’estate, il desiderio di gustare dolci freschi aumenta notevolmente. Con il caldo incessante degli ultimi mesi, le persone si sono messe alla ricerca delle ricette più disparate. Ce ne è una che consente di realizzare un dessert delizioso, perfetto per concludere la serata. Non è difficile prepararlo. Bastano poche mosse per portarlo a termine.

È particolarmente gradito anche dai più piccoli. Inoltre, contiene una dose considerevole di vitamina C. Si tratta di una rivisitazione di un dolce comune e servito dalla maggior parte dei ristoranti. Contiene un ingrediente in più, capace di far fare un figurone davanti alla famiglia e agli amici.

Questo dessert rinfrescherà la serata: ecco come prepararlo

Ci sono tanti dessert adatti all’estate. Ce ne è uno, però, che, grazie al suo sapore delizioso, è in grado di regalare una dolce serata agli ospiti.

Si sta parlando del sorbetto al limone e basilico. A differenza della variante classica, l’erba aromatica è parte integrante della ricetta. Non viene usata solo a scopo decorativo ed estetico. Il suo sapore lo renderà ancora più fresco e dissetante.

Ingredienti per 4-6 persone

240 g di zucchero semolato

100 g di succo di limone + 30 g

15 foglie di basilico

400 ml d’acqua

1 cucchiaio di destrosio in polvere (o glucosio)

Buccia grattugiata di 1 limone

Preparazione del sorbetto

La preparazione di un buon sorbetto al limone e basilico necessita solo poche mosse. Non è necessario avere particolari competenze culinarie per portarla a termine con successo. Basterà semplicemente prestare attenzione alla ricetta.

Posizionare l’acqua in una pentola abbastanza capiente e aggiungere lo zucchero, il destrosio (o glucosio) e le 5 foglie di basilico. Farla bollire e, successivamente, raffreddare

Usare un colino per filtrare il composto e aggiungere 100 ml di succo di limone insieme ad altre 5 foglie di basilico. Mescolare il tutto con l’aiuto di un mixer , riporre il risultato in frigorifero per un’ora e poi versarlo in una gelatiera

, riporre il risultato in frigorifero per un’ora e poi versarlo in una gelatiera Prelevare tre cucchiai dal composto, aggiungere le ultime 5 foglie di basilico e frullare. A questo punto, si può passare alla scorza di limone grattugiata e ai 30 g di succo di limone messi da parte in precedenza. Poi, mettere tutto nella gelatiera . La consistenza non deve essere liquida

. La consistenza non deve essere liquida Il sorbetto al limone e basilico va conservato in freezer

Durante la preparazione, si consiglia di assaggiare il composto per evitare di aggiungere troppo basilico. Se il sapore risulta già marcato, è preferibile utilizzare solo le prime 10 foglie e usare le altre come guarnizione decorativa.