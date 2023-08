French Makeup, dopo “L’Espresso” arriva la nuova tendenza beauty da TikTok: come si realizza?

French Makeup, la nuova tendenza beauty su TikTok di cui tutte le creator parlano. Come realizzare questo trucco sofisticato.

Quando si parla di trucco alla francese, ci si riferisce spesso a uno stile sofisticato e senza tempo. Il French makeup si concentra su punti chiave come gli occhi, le labbra e gli zigomi per creare un look elegante e raffinato. Come realizzare questo tipo di trucco in modo semplice e con pochi passaggi? Riuscirci è semplicissimo anche per chi non è un makeup artist!

Come realizzare il French Makeup

Pochi passaggi ma essenziali, per ricreare questo trucco, che è ormai tornato di moda tra le influencer e le creator sui social network, bisogna seguire alla lettera alcuni procedimenti per ottenere un risultato ottimale. Preparare il viso creando una base trucco adeguata, idratare la pelle e con i prodotti abituali donare al tuo incarnato un aspetto sano e colorato al punto giusto. Questo è il primo passo dal quale, poi, si andrà a lavorare sul resto.

Gli zigomi scolpiti sono uno degli elementi chiave del French makeup. Per ottenere questo effetto, possiamo utilizzare un prodotto per il contouring, che è generalmente un tono più scuro della propria pelle, e un illuminante. Con un pennello da contouring, applicare il prodotto più scuro leggermente al di sotto degli zigomi, creando una leggera ombra. Quindi, usare l’illuminante sulla parte superiore degli zigomi per aggiungere luminosità al viso. Ricordiamo di sfumare bene i prodotti per ottenere un aspetto naturale. Un eccesso di prodotto o linee troppo evidenti possono apparire artificiali e poco eleganti.

Uno degli elementi distintivi del French makeup è l’uso dell’eyeliner nero per allungare la linea degli occhi e creare uno sguardo magnetico. Per iniziare, assicuriamoci che le palpebre siano pulite e idratate. Si passa poi a creare una base sulle palpebre di un colore chiaro e brillante, insistendo particolarmente sulle estremità interiori dell’occhio in modo da creare luminosità. Quindi, con mano ferma, tracciamo una sottile linea di eyeliner lungo la rima delle ciglia superiori. Possiamo scegliere di renderla più spessa ripassando l’eyeliner e ricalcando la linea appena creata. Ricordiamo che è bene tenere conto della forma del viso e del naso, per avere una linea perfetta, quindi prendiamo come riferimento le narici e proviamo ad andare in obliquo dalla fine dell’occhio fino alla palpebra alta.

Labbra, il punto focale del french makeup

Le labbra rosse sono un’icona intramontabile del French makeup. Per ottenere questo effetto, iniziamo applicando un primer labbra per garantire che il colore duri più a lungo e sia uniforme. Scegliamo una nuance di rosso che si adatti al tono di pelle e applichiamola con cura utilizzando un pennello per labbra o direttamente dallo stick. Se desideriamo un risultato duraturo, possiamo anche utilizzare un trucco a strati: applicare il rossetto, poi tamponare leggermente con un fazzoletto e usare un velo di cipria traslucida. Questo aiuterà a fissare il colore e a evitare sbavature indesiderate.

Il French makeup è caratterizzato da un’eleganza senza tempo e da tocchi sofisticati sugli occhi, sulle labbra e sugli zigomi. Con l’eyeliner nero, possiamo ottenere uno sguardo seducente, mentre le labbra rosse donano un tocco di passione. Gli zigomi scolpiti aggiungono luminosità e definizione al viso. Ricordiamo che la pratica rende perfetti: non bisogna aver paura di sperimentare e adattare questa tecnica in base alle proprie preferenze personali.