A quanti di voi capita di non avere nessun dubbio sull’acquisto dei regali natalizi, ma di trovarsi in serie difficoltà quando si tratta di scrivere le frasi di Natale sui bigliettini d’auguri?

Il rischio è quello di essere banali, di limitarsi al solito “Tanti Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo”. Ecco allora che si consultano libri, pagine web, nella speranza di trovare la frase giusta per ogni persona.

Qui di seguito troverete una raccolta di frasi originali e brevi filastrocche da scrivere sui bigliettini, anche per i regali destinati ai più piccoli.

Auguri di Natale: le frasi da scrivere

Per te ho un pensiero fatato per un Natale da togliere il fiato.

Traboccante è la strada di colori, di strenne, di sapori. Le vetrine, non mi sbaglio, sono sempre un grande abbaglio, persino il manichino mi strizza l’occhiolino. Manca poco ed è Natale, ma il mio dono è sempre uguale, niente cianfrusaglie ne gioielli veri, solo i miei auguri più sinceri.

Babbo Natale viene di notte, viene in silenzio a mezzanotte, dormono tutti i bimbi buoni e nei lettini sognano i doni. Buon Natale.

Filastrocca di Natale, parole filate con filo speciale… filo dorato, filo d’argento, filo che fila un sentimento, filo che scrive su tutti i muri, solo per te, un milione d’auguri.

Una slitta sta correndo tra le stelle del Firmamento. Babbo Natale scende dal camino e ti porta un regalino. Uno è speciale, i miei auguri di buon Natale!

Dal vicino caminetto scende giù un angioletto, l’ho mandato di nascosto a dare gioia in ogni posto, tanta gioia e tanto amore agli amici che ho nel cuore! Buon Natale!

Se un uomo con la barba bianca ed un vestito rosso verrà da te e ti porterà via non ti preoccupare. Sono io che per Natale ho chiesto un regalo speciale!

In alternativa alle frasi natalizie potreste scrivere sui biglietti delle meravigliose poesie di Natale, oppure – per i bambini – delle filastrocche divertenti in rima.