Totti e Noemi Bocchi, nelle prime foto insieme un dettaglio sciocca tutti

Francesco Totti e la nuova fiamma, Noemi Bocchi, non si nascondono più e sono stati pizzicati insieme in un ristorante di Santa Severa. Il settimanale Chi rivela le prime foto, riguardanti la festa di compleanno a sorpresa organizzata per il Capitano. Nelle immagini, però, un dettaglio sta già facendo parecchio rumore e sciocca tutti…

L’ombra di Ilary Blasi dietro Francesco Totti e Noemi Bocchi…

Foto Shutterstock | Marco Iacobucci Epp

Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero festeggiato il compleanno di lui… nello stesso ristorante in cui chiese a Ilary Blasi di sposarlo! L’ombra dell’ex moglie dietro la nuova vita del Pupone con la nuova compagna sembra non dissolversi, mentre dai social filtrano le prime reazioni del pubblico alla guerra ormai aperta e senza sconti tra i due ex coniugi.

Alcuni scatti della festa nel locale in cui fu fatta la proposta di matrimonio sono stati pubblicati in esclusiva dal settimanale Diva e Donna e da Chi, lo stesso luogo in cui, pochi giorni fa, in occasione del 46° compleanno di Totti si sarebbe tenuta una festa a sorpresa per lui.

Francesco Totti avrebbe festeggiato nel ristorante con gli amici più intimi, alcuni familiari e la nuova compagna, ma soprattutto con i tre figli avuti da Ilary Blasi: Cristian, Chanel e Isabel.