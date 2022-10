"Mi ha scritto Totti...": la clamorosa rivelazione al GF Vip

Francesco Totti ancora al centro del gossip, ma stavolta non c’entrano Ilary Blasi o Noemi Bocchi (forse…). Il “Pupone” è finito nel vortice di una clamorosa rivelazione da parte di una concorrente del GF Vip, subito censurata dalla regia (ma troppo tardi perché passasse inascoltata).

Chi è la donna che tira in ballo Francesco Totti al GF Vip

Foto Instagram | @ilaryblasi @francescototti – Ilary Blasi e Francesco Totti

Ricordate la sfuriata di Ilary Blasi contro Fabrizio Corona al GF Vip, quando gli rinfacciò finti gossip sull’allora marito e i suoi presunti tradimenti? Ebbene, l’affaire “Pupone” torna ancora una volta in scena davanti alle telecamere del famoso reality, ma stavolta la showgirl non c’entra. E neppure la nuova fiamma dell’ex capitano della Roma: a tirarlo in ballo, dichiarando apertamente “Mi ha scritto Totti…“, è Antonella Fiordelisi.

In una conversazione nella Casa più spiata d’Italia, la concorrente si è lasciata sfuggire una chicca dal sapore potenzialmente esplosivo: davvero Francesco Totti le ha scritto? E per dirle cosa? Un secondo dopo aver pronunciato la confidenza, la diretta interessata sembra essersi resa conto della gaffe e si è tappata la bocca con le mani, ma troppo tardi perché il clamore non traboccasse sui social…

A nulla sarebbe servito lo stacco di regia, pronta a inquadrare un altro angolo della Casa pur di non approfondire la questione. Resta da chiedersi se il caso diventerà oggetto di discussione nella prossima puntata condotta da Alfonso Signorini (mentre Ilary Blasi ignora il gesto del suo ex)…