"Mi costerà un sacco", ora Totti ammette che...

La telenovela Totti-Blasi non accenna a chiudersi in tregua. O forse sì. Sono parecchie le indiscrezioni che ora vedrebbero il Pupone pronto a una mossa che potrebbe chiudere la partita più difficile della sua vita attuale, quella della separazione dall’ex moglie, ma dietro le quinte avrebbe già ammesso: “Mi costerà un sacco“…

Francesco Totti verso la mossa finale con Ilary Blasi? Cosa sta succedendo

Foto Instagram | @francescototti – Francesco Totti

Ma quanto mi costi? Secondo il Capitano, molto. Pare che Francesco Totti si sia sbottonato sulle sorti della sua battaglia con Ilary Blasi in fatto di separazione, almeno secondo Il Corriere della Sera, e abbia detto che la mossa “finale” verso la fine della diffile partita della rottura avrà un peso specifico importante.

L’ex numero 10 della Roma avrebbe confessato che l’orizzonte di un accordo non sarebbe poi così remoto, ma con un piccolo inciso: “Mi costerà un sacco“.

Mentre si gode la nuova compagna, Noemi Bocchi, Ilary Blasi sarebbe tra le braccia di un muscoloso fidanzato, Bastian, e all’appetito delle cronache rosa non mancano certo ghiotti bocconi.

Tra le righe di due nuove esistenze parallele, secondo alcuni destinate a non incontrarsi più, i due ex coniugi avrebbero già trovato la loro strada sentimentale ma il portafogli brucerebbe ancora: i costi per il divorzio, assicurano alcuni, sarebbero esorbitanti.

L’entità delle cifre utili a concludere la querelle “pacificamente” non sarebbero note, ma quel che emerge è il comune intento di non andare troppo oltre con la guerra intestina che, da mesi, tiene banco tra le colonne del gossip.

La sensazione che ci troviamo davanti a una possibile svolta c’è, ma saranno i fatti, e le prossime evoluzioni della “soap”, a imprimere la parola decisiva all’affaire.

Cosa accadrà è difficile prevederlo, ma si vocifera insistentemente che sì, i rispettivi avvocati sarebbero al lavoro ormai da settimane per uscire dalle sabbie mobili in cui la questione separazione – complice la tensione su Rolex e borsette che si sarebbero “sottratti” a vicenda per ripicca – sembrava destinata a incagliarsi. Ai posteri, in questa spinosa vicenda, l’ardua sentenza.