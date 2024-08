Foulard al collo, il trend delle ultime serate estive più fresche: indossalo così per essere un femme bijoux

Foulard al collo, come indossarlo per essere glamour in queste ultime serate estive: il trend 2024 che ha convinto subito milioni di donne.

Lo stile street da sempre concede soddisfazioni in termini di outfit e morbidezze, specialmente perché non ne esiste uno univoco per tutti. Se da una parte abbiamo look estremamente sportivi, casual, che non hanno la necessità di prendersi troppo sul serio, dall’altro troviamo accostamenti meno audaci, ma non per questo mancanti di eleganza. Uno streetstyle può essere persino un abito lungo in cotone aderente, con pochette al braccio e converse semplici.

Nell’immediato, quindi, un outfit chic si trasforma con piccoli elementi urban in grado di concedere parecchie soddisfazioni. In questo 2024 di trend ne abbiamo già avuti a bizzeffe, dalla comparsa di giacche jeans prettamente anni 90 con una sporcatura 2000 tipica delle teen singers dell’epoca quali Britney Spears, Christina Aguilera, Beyoncé e Shakira, alle scarpe che perdono punte e laccature lucide, ma potremmo stare ore ed ore ad elencarli tutti.

In particolare, però, si è visto il dolcissimo ritorno del foulard, sia nella sua destinazione al collo, sia trasformato in un elemento che più di decoro, assume il suo massimo protagonismo sull’outfit. Non solo completa, ma concede quel dettaglio di chiusura capace di trasformare l’intero look, dando persino una sferzata di personalità. Ma come lo stanno indossando le donne in questo periodo? È tutto da scoprire.

Il foulard al collo è il trend di questa fine estate: protegge, abbellisce, seduce

Sia chiaro, nella storia della moda, in particolare quella legata al cinema hollywodiano, il foulard al collo è stato per tantissimi anni il compagno per eccellenza di molte donne. Basta pensare solamente a due ‘semplici‘ nomi quali Marilyn Monroe e Audrey Hepburn, dive assolute di eleganza, bellezza e portamento. Le loro forme sinuose e delicate avevano spesso accanto un foulard di seta o chiffon, a volte variopinto, altre a tinta unica, ma in qualche modo potevamo considerarlo come il loro vero e proprio marchio di stile.

Se quindi non è certamente una novità nel 2024 indossarlo, è sicuramente stato un piacere vederlo riportato alla luce. Il foulard in qualche modo può avere una triplice funzione: protegge il collo, questo è chiaro, specialmente nelle prime serate settembrine quando l’aria(si spera) inizia a raffreddarsi, abbellisce qualsiasi outfit concedendo carattere e personalità, seduce con i suoi intensi colori e le varie decorazioni, profonde e mai scontate.

Eppure il suo ruolo non si limita al collo, in pieno stampo Divas lo troviamo anche sul capo, annodato delicatamente sotto il mento con un paio di occhiali nero fumo affusolati, poggiato sul collo e lasciato libero a giocare con il vento dolce degli orari in aperitivo, a fascia per trattenere i capelli e sfruttarlo nelle varie acconciature, ben piazzato sul collo come una sciarpa per concludere un outfit magari un po’ più rigido che già verte al ton su ton.

Ogni mise arricchite dal foulard concedono quella grazia femminile che può essere personalizzata in base ai nostri mille gusti, anzi migliaia sempre diversi. Ecco che quindi annodato sul collo come un cravattino completa un blazer leggero con maglia crop top e gonna lunga di lino, avvolto sul capo aggrazia un abito di lino scuro in pieno stile turista poggiata sul balcone di una crociera, lasciato libero su collo e petto abbraccia gilet, giacche corte e persino abiti crochet.

Sul mercato quelli Hermès hanno sicuramente raccolto negli anni un grande fascino, non c’è marchio come questo che possa rappresentare l’emblema stesso del foulard, ma troviamo anche MaxMara, Gucci, Valentino e Versace con la sua iconica medusa.

E per quanto riguarda i colori? Libero spazio al proprio stile e fantasia: giochi di nuances su unico tono, accostamenti audaci di giallo, viola e verde, spruzzi free di tonalità sia pastello che neon. Insomma, se volete sentirvi un po’ dive, proprio oggi acquistate un foulard e lo spirito di Audrey sarà ben fiero di voi.