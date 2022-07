Fotoregali Gifta: un dono perfetto per il partner

Stiamo parlando dei fotoregali: oggetti completamente personalizzati, originali ed unici che permettono di stupire il partner con un tocco di romanticismo. In Gifta puoi trovarne tantissimi, tutti personalizzabili con le tue foto ricordo più belle!

Vediamo insieme quali sono i fotoregali più apprezzati del momento, in modo da trovare l’idea perfetta per la propria dolce metà.

La stampa su tela da appendere in casa

Se si convive già da qualche tempo, una bella stampa su tela potrebbe rivelarsi l’idea regalo perfetta per il proprio partner: un quadro da appendere in casa con una fotografia significativa per la coppia. Al giorno d’oggi esistono portali come Gifta.it che sono specializzati proprio in questo genere di stampe e che permettono di ordinare direttamente online un vero e proprio quadro con la propria fotografia preferita. L’effetto sorpresa è garantito e scegliendo un regalo come questo si può rendere felice la propria dolce metà e nel contempo si ha una decorazione in più per rendere unica la propria abitazione.

La tazza personalizzata

Tra i fotoregali che ancora oggi risultano più apprezzati troviamo la classica tazza: un oggetto che effettivamente si rivela sempre molto utile in casa così come in ufficio. Se poi è personalizzata con una fotografia, la tazza da dono banale può trasformarsi in un regalo davvero romantico e ricco di significato. Anche in questo caso, su Gifta.it è possibile ordinarla online scegliendo il colore e naturalmente la fotografia da stampare sulla sua superficie ed il proprio partner di certo sarà felice di ricevere un regalo unico ed originale come questo.

Il cuscino con la fotografia

Un altro fotoregalo molto apprezzato è il cuscino con la fotografia della coppia stampata sopra. Parliamo sempre di un oggetto piuttosto banale, che però nel momento in cui viene personalizzato si trasforma in un dono unico ed originale al massimo. Un’idea da prendere in considerazione soprattutto se si è in cerca di un regalo che sia dolce e romantico, da fare magari alla propria dolce metà che vive in un’altra casa o si trova distante.

Come realizzare un fotoregalo personalizzato

Come abbiamo accennato, realizzare un fotoregalo personalizzato al giorno d’oggi è davvero semplicissimo proprio perché esistono portali specializzati che propongono un servizio completo. Non si deve fare altro che scegliere l’oggetto sul quale si desidera stampare e caricare all’interno del sito la fotografia che si preferisce. Se ci si affida ad un portale serio, si ottiene un fotoregalo davvero perfetto e l’effetto sorpresa è certamente garantito. Utilizzando un servizio online, tra l’altro, si riceve tutto direttamente a casa nel giro di pochissimo tempo dunque non occorre prendersi con largo anticipo: anche i ritardatari possono stupire la propria dolce metà con un dono personalizzato.