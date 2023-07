Fornelli, così tornano nuovi: il trucco è semplicissimo

I fornelli della cucina possono essere puliti perfettamente con una miscela da fare in casa. Ecco in che modo.

I fornelli rappresentano il cuore della cucina. È lì che si dà vita alle ricette più gustose da mangiare con tutta la famiglia. Non sempre, però, è facile tenerli in ordine. Nel corso del tempo, a seguito di fritture e di cotture elaborate, è facile che si accumuli del grasso. In questi casi, l’acqua e il sapone non si rivelano gli strumenti più adatti da utilizzare, ma c’è bisogno di qualcosa di un po’ più potente per sistemare il problema.

Forse non tutti sanno che è possibile preparare a casa una miscela efficace, che farà brillare i dischi e i bruciatori in pochi minuti. Per realizzarla serve un numero limitato di ingredienti, facilmente reperibili in casa o nei supermercati. Inoltre, la velocità e il basso costo permettono di prepararla in qualsiasi momento.

Il grasso non sarà più un problema: come pulire perfettamente i fornelli della cucina

Il grasso sui fornelli può essere molto ostinato. Si rischia di non riuscire mai a pulirli completamente, lasciando una fastidiosa patina d’olio. Con la miscela in questione, non ci sarà più alcun tipo di ostacolo. Basteranno pochi minuti per ottenere un risultato sorprendente, tutto da sfoggiare.

Ingredienti

Detersivo per i piatti;

4 cucchiai di bicarbonato di sodio;

1 tazza di aceto bianco;

1 limone (grande);

Procedimento

Si consiglia di iniziare dall’aceto bianco. Dopo averne versata una tazza in un recipiente capiente, si deve procedere con il detersivo per i piatti. Si può scegliere il tipo che si preferisce, ma bisogna fare attenzione a non esagerare con la quantità. Basterà una sola spruzzata per ottenere un risultato soddisfacente.

A questo punto, si consiglia di aggiungere sia il succo di limone che la scorza dell’agrume. Infine, prima di mescolare il composto ottenuto, vanno messi nel recipiente i 4 cucchiai di bicarbonato di sodio. Il contenitore, se abbastanza capiente, permetterà di inserire al suo interno tutti i dischi.

Saranno sufficienti 10 o 15 minuti per sgrassarli completamente. Si consiglia, poi, di strofinare il prodotto con le setole di un vecchio spazzolino per rendere la pulizia accurata. La miscela può essere applicata anche sui fornelli stessi, facendo attenzione alle parti più delicate.

Si potrà asciugare il tutto con un panno leggermente umido, non bagnato. Inoltre, i dischi devono essere collocati nella loro posizione iniziale solo dopo l’asciugatura. In caso contrario, si rischierà di andare incontro a spiacevoli conseguenze.