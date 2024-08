Formiche ed altri insetti hanno colonizzato la tua casa mentre eri in vacanza? Ecco come debellarli facilmente ed in via definitiva in poche ore

Come procedere quando al rientro dalle ferie ci accorgiamo della sgradita presenza di formiche o di altri insetti in casa?

Il rientro dalle vacanze non è mai la cosa più bella del mondo. Se a questo ci aggiungiamo la casa colonizzata da formiche o da altri insetti al rientro, il nervosismo alle stelle è praticamente assicurato. Come facciamo a rimediare al problema se ci accorgiamo che le formiche si sono insediate in cucina o le cimici hanno piantato le tende in camera da letto?

La prima cosa da fare è mantenere la calma e individuare quali insetti sono penetrati in casa nostra, in modo da agire in maniera mirata. Le formiche ad esempio sono ben visibili, mentre pulci e cimici dei letti sono individuabili solo attraverso le punzecchiature sulla nostra pelle. I tarli invece potremo individuarli solo quando avranno rosicchiato buona parte dei mobili.

Più facili da identificare gli scarafaggi. Di solito un’ispezione negli anfratti della cucina – in particolare sotto il lavello o il frigorifero – è sufficiente a scovarli. Diciamo subito che se l’infestazione è massiccia c’è solo una cosa da fare: rivolgersi a dei professionisti. Se invece la presenza degli insetti è limitata, potremo provare a debellarli autonomamente. Ecco come fare.

Come debellare facilmente le colonie di formiche e insetti in casa

In un negozio specializzato potremo trovare svariati tipi di insetticidi che ci permetteranno di trattare con efficacia le infestazioni comuni di insetti come formiche, cimici, pulci, scarafaggi. A seconda di quanto si è estesa l’infestazione potremo optare per prodotti come spray, polveri, liquidi solubili nell’acqua per lavare il pavimento. Ma esistono anche il gel ei granuli da posizionare nei punti strategici.

Dovremo però fare attenzione, se abbiamo animali domestici in casa, a non acquistare prodotti potenzialmente nocivi per la loro salute. Ci basterà verificare le indicazioni presenti sulla confezione dell’insetticida. Se il prodotto non è sicuro, facciamo in modo che il nostro animale da compagnia non si avvicini alle zone trattate con il prodotto per tutto il tempo della disinfestazione.

Inutile dire che la cosa migliore è sempre la prevenzione, che ci permetterà di risparmiare tempo e denaro. Quando possibile, dunque, meglio attivarsi per la prevenzione. Una buona attività, in quest’ottica, è quella di pulire bene in casa prima della partenza per le vacanze, così da evitare che rimangano in giro avanzi di cibo appetibili per gli insetti.

Altra cosa da non dimenticare: svuotiamo e laviamo i bidoni dell’immondizia, rimuoviamo eventuali foglie morte presenti in giardino e sul balcone. Quanto al cibo, è buona cosa conservarlo in contenitori ermetici. Anche il lavaggio dei pavimenti con l’aggiunta dei repellenti può aiutarci a prevenire il problema.