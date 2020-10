View this post on Instagram

Ecco finalmente il mio nuovo libro FORME: non soltanto una guida alle Body Shape, ma un vero e proprio manifesto, un atto di ribellione contro l’idea che le forme si debbano per forza nascondere e che ci si debba modificare per somigliare il più possibile a un modello di riferimento, troppo spesso irraggiungibile. Vi dico fin d’ora quindi, cosa NON troverete in questo libro: non canoni di bellezza a cui doversi attenere. Non parliamo di difetti, ma di caratteristiche. Non ci sono regole, ma consigli per acquisire maggiore consapevolezza di noi e del nostro corpo, dei nostri punti di forza – che tante volte sottovalutiamo – e di quelli che consideriamo i nostri punti deboli, per accettarli e persino valorizzarli. 🌟 Forme è già su Amazon in pre-order 🌟 Dal 19 ottobre anche in tutte le librerie . . . #forme #bodyshape #rossellamigliaccio #italianimageinstitute #inpalette #armocromia #libro #libridaleggere #libri

A post shared by Rossella Migliaccio (@rossellamigliaccio_) on Sep 16, 2020 at 11:25pm PDT