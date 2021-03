I migliori account di food influencer da seguire su Instagram

Se c’è un’immagine in grado di catalizzare la nostra attenzione mentre scorriamo il feed di Instagram è proprio quella di un buon piatto. La sola visione ravvicinata di uno spaghetto al pomodoro saltato in padella e guarnito con foglie di basilico è in grado di risvegliare la chef che c’è dentro ognuna di noi. Questa è in parte la ragione del grande successo dei food influencer che hanno riempito le nostre vite di immagini colorate, invitanti e succulente. Ma il segreto della loro popolarità risiede innanzitutto nelle ricette che propongono, gustose, originali e di facile realizzazione! Scopriamo, dunque, chi sono i migliori food influencer da seguire su Instagram.

Benedetta Rossi

La regina indiscussa delle food influencer non poteva che essere lei, Benedetta Rossi, le cui ricette semplici, sfiziose e originali hanno conquistato il popolo degli appassionati di cucina. Il segreto del suo successo? Semplicità, abbondanza e profumo di casa fanno del profilo Instagram “Fatto in casa con Benedetta” uno dei più seguiti nel mondo della cucina con quasi 4 milioni di follower.

Leggi anche: 3 ricette di Benedetta Rossi da provare assolutamente

Leggi anche La ricetta di Benedetta Parodi per una pattona super gustosa

Benedetta Parodi

All’appello non poteva ovviamente mancare Benedetta Parodi, amata soprattutto dai principianti, che trovano nelle sue ricette semplicissime un salvagente per pranzi e cene di tutti i giorni.

Leggi anche: La ricetta di Benedetta Parodi per una pattona super gustosa

Sonia Peronaci

Sonia Peronaci, classe 1967, non è soltanto una cuoca eccellente, ma la fondatrice di uno dei siti di cucina più amati e popolari in Italia. Stiamo parlando di Giallo Zafferano, fondato nel 2006 e diventato nel giro di pochissimo tempo un riferimento assoluto per i cuochi provetti di tutta Italia.

Leggi anche: “La cucina di Sonia Peronaci”, il nuovo libro della food blogger più seguita

Elena Saletta

Forse il suo nome non è famoso, ma il suo blog è un vero e proprio caso nazionale. Quando si tratta di panificazione, il profilo @ilmiopane_it, dietro cui si celano le mani di Elena Saletta, è un riferimento assoluto. L’obiettivo della giovane panettiera di Como è quello di promuovere e diffondere la cultura della panificazione, che ha nel lievito madre il suo segreto.

Leggi anche: Come fare il pane in casa

Chiara Maci

“Di una risata, due mani sporche di farina e un buon calice di vino ne ho fatto uno stile di vita”. Questo è il motto di Chiara Maci, altrimenti conosciuta come @chiarainpentola, foodblogger, conduttrice televisiva e sommelier, che da 11 anni diffonde il suo amore per la cucina attraverso i suoi canali social, e non solo.

Lorenzo Biagiarelli

Cremonese di nascita e milanese d’adozione, Lorenzo Biagiarelli non è un cuoco di professione, ma adora la cucina e soprattutto ama sperimentare ogni giorno nuove ed esotiche ricette. Le foto dei suoi piatti, non meno delle descrizioni a corredo di ogni post, fanno venire l’acquolina in bocca solo a guardarle!

Le Cesarine

Infine, non potevano mancare loro, le Cesarine, la più antica rete di cuoche casalinghe d’Italia, nata nel 2004 con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole e con la collaborazione dell’Università di Bologna per salvaguardare i cibi dimenticati e tramandare la tradizione cucinaria regionale italiana.