Foliage in Italia: i luoghi magici della caduta delle foglie

Quali sono i luoghi magici della caduta delle foglie da visitare? Il foliage in Italia è un’occasione spettacolare per vivere e godere della bellezza dell’autunno che, con i suoi paesaggi naturali incantevoli e i suoi colori, ci regala un soffio di eternità e pura fiaba! Ecco dove andare per scoprire il meglio di questa stagione…

Foliage in Italia: da Nord a Sud, lo spettacolo è di casa…

Da Nord a Sud, in Italia sono diversi i posti in cui è possibile godere dei colori caldi della stagione autunnale attraverso lo spettacolo della caduta delle foglie. Il fenomeno del foliage è uno dei momenti più amati da chi adora la stagione che introduce l’inverno.

Del resto, una delle caratteristiche più belle del periodo autunnale è proprio quella di tingere gli alberi e il mondo di colori caldi come il giallo, l’arancione, il rosso, il marrone e il verde… Dove andare, quindi, per assistere alla magia del foliage autunnale? Ecco alcune idee e destinazioni da tenere in considerazione per scoprire la caduta delle foglie in Italia…



Foliage in Italia: Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta

Foto Pixabay | Valiphotos

Nel nostro Paese non mancano paesaggi mozzafiato dove poter ammirare la meraviglia del foliage. Il Trentino-Alto Adige e la Valle d’Aosta, per la loro bellezza naturale senza eguali, sono tra i primi posti in cui andare per ammirare il foliage: la Val di Non e il Parco Naturale del Gran Paradiso sono due esempi di veri e propri paradisi in cui godere della magia d’autunno tra alberi, vigneti e boschi…

La magia in Piemonte, Umbria e Calabria

Nell’itinerario delle mete perfette nel segno del foliage non può mancare il Piemonte con le sue incantevoli vallate, i borghi, i castelli medievali, gli alberi e le foglie dai mille colori autunnali! E che dire dell’Umbria e del cuore del Gargano, un’altra delle perle italiane da scoprire in autunno e a cui pensare quando si parla di foliage: tra querce, aceri, boschi di faggi secolari e molte altre specie – vi consigliamo anche il Parco Fluviale del Nera, in provincia di Terni – i colori del foliage vi toglieranno il fiato e potrete ammirarli anche in percorsi organizzati a piedi o in bicicletta.

Infine, dal Nord passando per il Centro e arrivando al Sud, ecco la calda Calabria: qui potrete vivere lo spettacolo del foliage presso il Parco Nazionale della Sila, tra le vaste distese di foreste di faggi e i Giganti di Fallistro, alberi altissimi con tronchi del diametro che arriva fino ai 6 metri! Siete pronti a partire e a farvi catturare dalla natura?