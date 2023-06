Foam roller, un alleato prezioso per combattere la ritenzione idrica e mantenersi in forma

Il foam roller è il vero segreto di bellezza per coloro che vogliono combattere la ritenzione idrica e le imperfezioni della pelle.

Viene comunemente utilizzato per la riabilitazione e la fisioterapia, ma ha anche degli scopi estetici molto validi, soprattutto se viene abbinato ad alcuni esercizi in modo particolare. Se alimentazione e attività fisica sono sempre importanti, aggiungere qualche piccolo trucchetto può essere un’ottima mossa per contrastare la comparsa della cellulite o comunque modificarne l’aspetto.

Tra i rimedi per la ritenzione idrica ci sono tante opzioni, come le bende, i massaggi, gli ultrasuoni e l’allenamento. Le possibilità di scelta sono tantissime ma ovviamente avere un rimedio aggiuntivo da sfruttare, in grado di facilitare il lavoro, è perfetto.

Il foam roller ormai è gettonatissimo anche tra le star. Tutti ne parlano sui social perché è la tendenza del momento. Permette di combattere non solo la ritenzione idrica ma anche la cellulite. Gli esercizi da fare sono semplici e si possono svolgere comodamente a casa.

Foam roller: il nuovo trend per una pelle perfetta

Questo strumento si può acquistare ovunque e costa poco: lo trovate sia nei negozi sportivi che online. Ci sono varie dimensioni e andrà scelto in base all’area da trattare. È una sorta di tubo in spugna rigida con una parte irregolare e un’altra liscia.

Una volta che viene frizionato sulla pelle esegue una sorta di massaggio della fascia muscolare e questo consente di stimolare i liquidi presenti nel corpo che vengono rilasciati, andando ad eliminare le tossine in eccesso e tutti gli scarti della pelle. Questo promuove l’azione anticellulite del corpo. Ovviamente se viene abbinato a del sano esercizio fisico tanto meglio, soprattutto quando ci si concentra su alcune zone come i glutei e le cosce.

Ci sono in particolare alcuni esercizi specifici da eseguire. Per fare un esempio, se volete lavorare sulle gambe e i glutei comprate un foam di grandi dimensioni. Basta sedersi al di sopra, con le braccia tese per reggere il peso e quindi muovere il bacino rotolandolo proprio sullo strumento. In questo modo non solo si faranno addominali scolpiti ma le gambe saranno super toniche.

Si può usare per qualunque parte del corpo, compresa la pancia ed ogni muscolatura. È ottimale per la zona delle cosce, in questo caso il movimento deve essere parallelo così da ottenere il medesimo beneficio sia da un lato che dall’altro. La cosa fondamentale è farlo con calma perché il tessuto deve strofinare bene sul muscolo e sulla pelle per dare il beneficio.