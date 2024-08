Flavio Briatore attaccato senza pietà da un volto famosissimo della tv: c’entra la sua super pizzeria

Nel bene e nel male Flavio Briatore crea sempre l’hype. Incuriosisce per un grande ritorno, ma viene attaccato senza pietà per la sua super pizzeria.

Parlatene bene, parlatene male, basta che ne parlate: uno slogan ad hoc quando c’è di mezzo Flavio Briatore. Il noto imprenditore piemontese ha creato curiosità e hype per il suo sorprendente ritorno in Formula Uno dopo ben 15 anni dalla sua esperienza in Renault.

Nominato consulente del team Alpine, il suo ritorno si concentrerà sulle aree di alto livello del team, tra cui lo scouting dei migliori talenti e la fornitura di approfondimenti sul mercato dei piloti. Un lavoro che punta a rivoluzionare un team in grande difficoltà quest’anno dopo gli ottimi risultati ottenuti nella passata stagione.

L’Alpine confida molto nell’esperienza e genialità nel 74enne di Verzuolo, chiamato nuovamente a miracol mostrare. Tutti si aspettano lo switch, ma nel frattempo sono in molti a criticarlo per un altro ramo del suo business. La super pizzeria di Napoli divide pizzaioli e addetti ai lavori. In particolare è stato attaccato senza pietà da un volto famosissimo della tv.

Il j’accuse a Flavio Briatore: si può pagare 17 pagare 17 euro per una pizza?

La sfida di Alpine è direttamente proporzionale all’apertura di Crazy Pizza a Napoli, nel regno della pizza. “Per me è un enorme piacere arrivare a Napoli, non voglio sfidare nessuno“, queste le parole di Flavio Briatore in una recente intervista sul Corriere dello Sport, che hanno subito trovato motivo di discussione nelle parole di Maurisa Laurito, una che a Napoli è di casa. “Da napoletana non aprirei mai una pizzeria nella patria della pizza. A Napoli c’è una pizzeria ogni metro, trovi pizze di tutte le tipologie, fritte e ripiene”, ha detto.

Al di là della scelta opinabile ma assolutamente legittima, sono ovviamente i prezzi di Crazy Pizza a finire nell’occhio del ciclone, creando un vespaio di polemiche per quei 17 euro, il prezzo di una pizza nel locale di Flavio Briatore. In primis sono i pizzaioli a dividersi: c’è chi ammicca alla nuova visione di Flavio Briatore, chi invece è dubbioso perché la considera una contaminazione all’insegna dello show, mentre i consumatori sono preoccupati per le conseguenze che potrebbe generare la sfida di Briatore: in primis l’aumento indiscriminato dei prezzi.

Le parole di Marisa Laurito profumano di j’accuse: “Nei menù di Crazy Pizza la margherita costa 17 euro – rivela – ma si arriva agevolmente sopra i 30 e fino ai 55 euro necessari per la pizza al tartufo o ai 68 per quella con il prosciutto Pata Negra”. Poi ha concluso: “Mi puoi fare una pizza anche con l’oro ma è più buona con la mozzarella. Per questo dico che non ne sentivamo la mancanza”.