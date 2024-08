Flavio Briatore ancora nella bufera, il menù della nuova pizzeria scatena il putiferio: “Prezzo folli”

Flavio Briatore nella bufera più totale, questa volta il motivo riguarda la sua imprenditoria: ecco i dettagli e le curiosità Uno degli imprenditori multimilionari che lasciano tutti senza parole per la sua tenacia, professionalità e cultura aziendale, economica e finanziaria è sicuramente lui, Flavio Briatore. Un uomo che ha lasciato il segno indelebile per via di tutte le sue attività che è riuscito a costruire nel tempo ottenendo un fatturato da record. Ultimamente, però, le polemiche non si sono placate proprio per un suo famosissimo ristorante e i suoi prezzi esorbitanti. Giovanissimo, Flavio Briatore si trasferisce a Milano e comincia a collaborare nell’azienda di Achille Caproni che gli affida la Gestione industriale della sua azienda. Visto l’enorme talento, prosegue la …

Uno degli imprenditori multimilionari che lasciano tutti senza parole per la sua tenacia, professionalità e cultura aziendale, economica e finanziaria è sicuramente lui, Flavio Briatore. Un uomo che ha lasciato il segno indelebile per via di tutte le sue attività che è riuscito a costruire nel tempo ottenendo un fatturato da record. Ultimamente, però, le polemiche non si sono placate proprio per un suo famosissimo ristorante e i suoi prezzi esorbitanti.

Giovanissimo, Flavio Briatore si trasferisce a Milano e comincia a collaborare nell’azienda di Achille Caproni che gli affida la Gestione industriale della sua azienda. Visto l’enorme talento, prosegue la sua attività lavorando nel franchising Benetton, che aumenta il suo fatturato in pochissimo tempo, facendo carriera all’interno dell’azienda.

Inoltre, Flavio si appassiona al mondo della Formula 1 tanto da definirlo più che uno sport un vero e proprio business. Nel tempo, Flavio apre anche alcune attività di sua proprietà come Billionaire Life a Porto Cervo e a Montecarlo e il famosissimo locale Crazy Pizza, che non ha smesso di creare polemiche per via dei suoi prezzi esorbitanti.

Circa la vita sentimentale, Flavio Briatore è stato legato alle donne più belle del pianeta tra cui Naomi Campbell che ha definito una donna difficile da gestire. Successivamente, l’uomo è stato legato ad Elisabetta Gregoraci da cui ha avuto un figlio, Nathan Falco a cui entrambi i genitori sono parecchio legati.

Flavio Briatore una polemica che non si placa: ecco cosa è successo

Visto il successo ottenuto con la sua attività di ristorazione, Flavio Briatore ha deciso di sbarcare a Napoli con il suo famosissimo Crazy Pizza. Seppure l’apertura sia stata spesso annunciata ma ogni volta rimandata , sembrerebbe che sono stati già annunciati i prezzi del locale, non facendo assolutamente mancare le polemiche.

In una intervista rilasciata da Briatore a Il Corriere della sera, l’imprenditore ha decantato il prodotto offerto nella sua super luxury pizzeria affermando: “La nostra pizza è leggerissima e digeribile, con pochissimo lievito. È molto diversa dalla pizza napoletana. Chi ci sceglie lo fa anche perché la nostra pizza è differente”.

Ha poi aggiunto: “Il nostro obiettivo è far vivere ai napoletani, ai campani e ai numerosi turisti nazionali e internazionali un’esperienza nuova e sofisticata, basata su ingredienti di grande qualità, servizio di lusso e intrattenimento“.

Vi riveliamo subito i prezzi: una Margherita costa 17 euro. Briatore circa questo prezzo ha aggiunto: “E non lo dico per provocazione ma perché sono convinto che questo per gustare una buona pizza in un locale di lusso, serviti da personale qualificato, con dj set e divertimento, sia assolutamente corretto”.

Dopo aver sentito i prezzi, gli utenti su X si sono scatenati: “Con la pizza che fanno a Napoli a prezzi ottimi sicuramente dopo una settimana chiuderà i battenti. Forse qualche turista rin*** ci andrà”. E, ancora, “Da una pizza mi aspetto che sia buona, non di lusso. Il folle non è lui ma quelli che abboccheranno”.