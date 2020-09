Avere un trucco perfetto e senza sbavature è il sogno di molte donne. Esistono tantissimi prodotti in grado di fissare il make up, ma i risultati non sono sempre quelli sperati. Il trucco waterproof – cioè quello resistente all’acqua – è un’alternativa valida e interessante anche quando si sceglie di andare al mare o in piscina, ma la nuova tendenza che sta spopolando in tutto il mondo è lo jamsu coreano. Questa tecnica permette di fissare il make up nell’acqua in modo efficace attraverso una semplice “immersione”. Vediamo come funziona.

Jamsu coreano: come fissare il make up nell’acqua

La parola chiave è “immersione”: lo jamsu coreano, infatti, consiste nell’immergere il viso nell’acqua fredda per almeno 30 secondi. Il volto è poi da tamponare con una salviettina umidificata (per asciugare l’acqua in eccesso) e non deve essere strofinato o toccato con le mani. Ciò permette a tutte le donne di avere una pelle visibilmente opaca e un make up perfettamente fissato e duraturo.

In particolare, questa tecnica viene utilizzata in Corea dove le donne hanno una pelle piuttosto grassa. Grazie a questo metodo riescono a nascondere l’effetto di lucido. Lo jamsu coreano permette di sentire una pelle fresca e riposata, oltre a garantire un incarnato perfetto. Il segreto sta nel fatto che l’acqua fredda restringe i pori facendo così apparire la pelle più compatta e fondendo il fondotinta con l’epidermide, per un risultato ancora più naturale.

Come si fa lo jamsu coreano?

Per poter sfruttare lo jamsu coreano occorre effettuare l’immersione nell’acqua fredda dopo aver posto le basi per il trucco del viso: dunque, occorre applicare il primer, il fondotinta e il correttore. Aiutandosi con un pennello largo si procede stendendo un velo di borotalco sul viso. Infine, occorre immergere il volto per almeno 30 secondi nell’acqua fredda nel caso di pelle grassa (in alternativa, 15 secondi per la pelle secca) e procedere a tamponarlo con una salviettina per eliminare l’eccesso di acqua. A questo punto è possibile proseguire il make up passando al trucco occhi e labbra.