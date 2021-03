Dopo i lunghi mesi d’inverno, quando la coltre di neve inizia a sciogliersi anche sulle cime delle montagne, la natura si risveglia e con lei anche il nostro pollice verde. Mentre bancarelle e vivai si riempiono di fiori variopinti e rigogliosi, la tentazione di prenderli tutti per abbellire il nostro balcone è forte. Tuttavia, anche se la tentazione è forte, ricordiamo che alcuni fiori, come ortensie e gerani, che sono cresciuti in serra, rischiano di non durare fino all’estate. Vi spieghiamo allora quali fiori sono perfetti da acquistare in primavera.

Camelia, la regina della primavera!

Le camelie giapponesi o primaverili fioriscono tra febbraio e aprile, sia in giardino sia in vaso. Eleganti, candide e vellutate, le calle sono davvero meravigliose e meritano un posto assolutamente nel nostro balcone o terrazzo. Ricordate che le piante nuove, quelle nate dalla germinazione dei semi, per i primi tre anni produrranno solo foglie grandi e vistose, mentre dal quarto anno in avanti cominceranno a sbocciare anche i fiori.

Foto Pixabay |Pixel2013

Azalea: un tripudio di colori!

Quando le azalee fioriscono, l’effetto è davvero straordinario. In men che non si dica si trasformeranno in un tripudio di fiori dai colori vivaci con sfumature rosa, rosse, bianche, magenta e così via in una meravigliosa gamma cromatica. Il periodo di fioritura dell’azalea dipende molto sia dalla varietà del fiore che dal clima: tendenzialmente le azalee possono fiorire sia all’inizio della primavera che in autunno

Foto Pixabay | Couleur

Rosa, da piantare adesso per farla sbocciare in tutta la sua bellezza!

Non c’è rosa senza spine e non c’è balcone di primavera senza le sue rose. Quando le acquistate, avranno sui rami soltanto i germogli, mettetele subito in vaso, in modo tale che, quando sarà il momento della fioritura, le radici saranno già forti e ambientate.

Foto Pixabay | Pixel2013

Viola del pensiero: la fioritura in primavera è straordinaria!

A onore del vero, la fioritura della cosiddetta viola del pensiero avviene in autunno, continua durante i periodi miti invernali, ma è in primavera che diventa eccezionale per prolungarsi fino all’inizio dell’estate. Quelle vendute in questo periodo sono fresche di semina, ma già fiorite. Con una spesa minima, potrete realizzare una variopinta cassetta floreale per il vostro balcone.

Foto Pixabay | PublicDomainPictures

Fiori da acquistare in primavera: Tagete

Ora hanno solo boccioli, ma se esposte sul vostro terrazzo in pieno sole, le piantine si riempiranno di corolle gialle meravigliose. E la fioritura estiva è straordinaria!