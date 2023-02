Film e serie da vedere questa settimana se proprio non ami Sanremo

Inizia il Festival di Sanremo, ma tu non lo ami e hai deciso di trovare un’alternativa? Scopri con noi i film e le serie da non perdere per una serata binge lontana anni luce dal Teatro Ariston, ecco quali sono i titoli da vedere assolutamente tra Netflix e Amazon (siamo sicure che ti innamorerai)…

Serie e film da vedere su Netflix e Amazon se non ami Sanremo

Foto Instagram | @primevideo

Se proprio non digerisci Sanremo, abbiamo una soluzione che ti terrà comunque incollata allo schermo durante la settimana del Festival, e no, non parliamo di canzoni.

Ci sono film e serie tv che forse ancora non hai visto su Netflix o Amazon Prime Video, e ora partiamo alla scoperta dei migliori titoli da gustare! E quale miglior momento dell’anno per notti nel segno del binge, se non la settimana del Festival?

Oltre il male

Oltre il male è un film che amerai alla follia se sei una appassionata di horror e trame suspense. Ti segnaliamo questo titolo davvero interessante che ti farà precipitare nel caos generato dal male che invade la vita di due sorelle come tante… Lo trovi su Prime Video.

True Spirit

True Spirit è il film di Netflix che non puoi non amare se sei un’appassionata di avventure, specialmente al femminile! La trama di questa pellicola racconta la storia di una ragazza che vuole conquistare un recordo: essere la persona più giovane a fare il giro del mondo in solitaria in barca a vela in 210 giorni!

Somebody I Used to Know

Se ami il genere romantico, questa commedia americana su Prime Video è fatta per te! Somebody I Used to Know ti farà tuffare in un universo di ricordi e avventure sentimentali alla riscoperta del passato e del primo amore…

You

Sei pronta per i nuovi episodi sulle ossessioni di Joe? Su Netflix, potrai approfittare della settimana del Festival di Sanremo per vedere la quarta stagione della serie You, pronta a rapirti in una nuova fase della follia di Goldberg che invade l’Europa… (e se non sai di cosa stiamo parlando, è il momento di fare binge ripercorrendo la serie dal capitolo numero 1!)…

The Rig

Nella serie The Rig su Amazon, che inseriamo facilmente tra le serie thriller migliori da guardare, ti immergerai nelle tormentate vicende di una crew che lavora per la piattaforma petrolifera Kinloch Bravo di stanza nel Mare del Nord. Quando tutto sembra concluso e si deve tornare a casa, l’equipaggio viene avvolto da una nebbia misteriosa…

Harlem

Tra le nuove uscite del 2023 (qui le più attese dell’anno) potrai optare anche per la seconda stagione di Harlem, su Prime Video, con la protagonista Camille che cerca la sua strada nel mondo dopo aver gettato alle ortiche carriera e storia d’amore…