Il Natale è alle porte e, mentre le cime della montagne si imbiancano di una fitta coltre di neve, le città di tutta Italia si preparano a chiudere i confini. Tra freddo e restrizioni, è dunque tempo di rifugiarsi in casa, preferibilmente sotto una calda coperta, per trascorrere le feste in famiglia. Quale miglior momento per dedicarsi alla visione di un film in relax, magari coccolandosi con una tazza di cioccolata calda? Per voi, abbiamo selezionati 5 film leggeri da guardare in famiglia o con gli amici durante le feste di Natale, disponibili sulle maggiori piattaforme streaming, come Netflix e Amazon Prime Video.

Love Actually

Una commedia natalizia, nata dai creatori de “Il diario di Bridget Jones” e “Notting Hill”, che vi porterà alla scoperta dell’amore in tutte le sue sfaccettature.

Disponibile su Netflix

L’amore non va mai in vacanza

Intrappolate in una serie di relazioni senza futuro con uomini infedeli, la californiana Amanda a e la londinese Iris decidono di scambiarsi casa per le vacanze di Natale.

Disponibile su Netflix

Due settimane per innamorarsi

Un facoltoso imprenditore, interpretato dall’affascinante Hugh Grant, delega tutte le decisioni importanti alla sua assistente (Sandra Bullock), ma dopo un anno pieno di responsabilità, la donna decise di licenziarsi, gettando nello sconforto il capo.

Disponibile su Netflix

La verità è che non gli piaci abbastanza

In questo adattamento per il grande schermo del best seller di Greg Behrendt, un gruppo di persone di Baltimora in cerca d’amore, tra cui Jennifer Aniston, Ben Affleck e Drew Barrymore, affronta la insidie dei rapporti umani.

Disponibile su Netflix

Hitch – Lui sì che capisce le donne

Sexy e disinvolto, Hitch aiuta i suoi clienti a fare colpo al primo appuntamento, ma rimane spiazzato quando incontra una reporter che mette il naso nei suoi affari.

Disponibile su Netflix

La La Land

Mia sogna di poter recitare, ma intanto serve caffè e cappuccino alle star. Sebastian, invece, è un musicista jazz che si guadagna da vivere suonando nei piano bar. I loro destini si incrociano più volte, fino a quando tra i due scatta qualcosa di magico.

Disponibile su Amazon Prime Video

Il meraviglioso mondo di Amélie

Fin dall’infanzia Amélie si è costruita un mondo fantastico, pieno di sogni d’amore e di bellezza. Cresciuta, si trasferisce a Parigi, dove lavora come cameriera. Qui, nell’appartamento in cui vive, trova un tesoro nascosto appartenuto all’ex inquilino e Amélie decide di restituirglielo.

Disponibile su Amazon Prime Video

Notting Hill

William Tacker è proprietario di una piccola libreria di Londra. La sua vita è tranquilla e monotona, fino a quando l’attrice più famosa al mondo, Anna Scott, entra nella sua libreria e lo bacia.

Disponibile su Amazon Prime Video

Shakespeare in love

La pluripremiata commedia degli anni Novanta narra l’amore dello scrittore William Shakespeare nato durante la preparazione di Romeo e Giulietta per una nobildonna, Lady Viola.

Disponibile su Amazon Prime Video

E.T. – L’Extra Terrestre

Con questo film, diretto dal Premio Oscar Steven Spielberg, potrete rivivere l’avventura e la magia di uno dei film più amati di tutti i tempi. Una storia senza tempo che ha affascinato il pubblico di tutte le età, narrando dell’indimenticabile viaggio di un alieno smarrito e della grande amicizia con un bambino di 10 anni.

Disponibile su Amazon Prime Video