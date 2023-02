Come festeggiare una nascita: i party più glam

Non c’è evento più dolce e importante di una nascita da festeggiare, ma questo non toglie che si possa celebrare tutto il periodo della gravidanza di una donna.

Una famiglia che cresce e si allarga rappresenta infatti un’opportunità per condividere con i propri cari tante emozioni diverse e momenti indimenticabili.

Ma scopriamo quali sono le occasioni principali per fare festa durante l’attesa e alla nascita del nuovo membro della famiglia, e i migliori regali di nascita.

Il Gender Reveal Party, una nuova moda anche in Italia

In Italia negli ultimi anni ha preso sempre più piede il gender reveal party, ovvero la festa che lascia scoprire ai prossimi genitori il sesso del nascituro in una festa appositamente dedicata a questa scoperta.

Molto spesso la rivelazione si nasconde in una torta o in un pacchetto regalo dei palloncini: a seconda del colore che esce una volta aperta la sorpresa, si svela il sesso del bambino.

Un momento speciale per tutta la famiglia ma anche di grande effetto, tanto che i social sono ricchi di video dedicati proprio a questa pratica.

Il baby shower

Letteralmente soppiantato ormai dal gender reveal, il baby shower è un momento dedicato alla mamma e alla vita che sta per nascere. Durante questa festa, amiche e parenti si recano a casa della partoriente regalandole qualcosa che può essere utile per l’arrivo della bambina.

In questa occasione in molti decidono di regalare delle bomboniere per la nascita della bimba o del bimbo ai partecipanti. In occasione di questi eventi molto spesso c’è una torta finale fatta di pannolini, a simboleggiare l’arrivo della nuova vita in casa, ma anche come buon auspicio per il futuro.

La festa di bentornato a casa

Una delle feste tipiche in questo contesto è quella del rientro a casa della neomamma, accompagnata dal proprio neonato. In queste occasioni in casa ci si prepara ad accogliere tutti con affetto, con palloncini e festoni che ricordano il lieto evento.

Un momento simbolico ma molto sentito soprattutto dalle neomamme che tornano a casa cariche di aspettative e preoccupazioni per il futuro del bambino. In queste occasioni come anche in ospedale, si tende ad offrire dei dolci a chi viene a far visita a casa o in ospedale al neonato.

Dopo il Covid 19 questa pratica si è molto affievolita e ai neogenitori si preferisce non dare troppo fastidio, o diversamente andare a fare visita indossando una mascherina. L’arrivo di una nuova vita si comunica anche con la presenza di un fiocco sulla porta di casa, azzurro o rosa in base al sesso del piccolo.

Il battesimo

La nascita si festeggia anche quando si prepara il momento del battesimo. Fatta in genere poco tempo dopo la nascita, questa cerimonia è un’occasione unica, infatti, per manifestare tutto l’amore verso la nuova vita da poco arrivata, ma anche per cementare il momento sacro che questa pratica rappresenta.

Da sempre un punto cardine della vita del neonato, il battesimo è una pratica più che diffusa e ancora vissuta con fervore dai più e dai meno credenti. La bomboniera in questi casi rappresenta l’elemento ricordo più importante tra tutti e per questo molto spesso si conserva in bella vista in casa.