La festa della mamma è sempre più vicina, bisogna pensare a un regalo speciale per farle sapere quanto la amiamo e le siamo grati per tutto quello che fa per noi. Potete regalarle un ciondolo (qui i nostri suggerimenti) oppure un set beauty con i migliori prodotti skincare per esaltare la sua bellezza e per prendersi un momento tutto per se.

Abbiamo selezionato i migliori, luxury e non, che sicuramente la stupiranno.

Comfort Zone – Remedy kit

Foto Comfort Zone

Pensato proprio per la festa della mamma, il Remedy Kit di Comfort Zone è composto da Remedy Serum, uiero intensivo ad azione lenitiva e fortificante, e da Remedy Defense Cream, una crema dalla ricca texture effetto barriera, lenitiva e nutriente.

Se si spendono più di 100 € sull’e-commerce del brand, inoltre verrà regalato Storie di Bellezza, incentrato sulla storia della bellezza femminile in Italia dalla seconda metà del Quattrocento alla prima metà dell’Ottocento.

Acqua alle Rose, Kit Skin Care Routine Sensitive

Foto Amazon

Acqua micellare, tonico, dischetti struccanti, maschera viso e crema viso antirughe: questo set beauty ricchissimo di Acqua alle Rose è pensato per chi ha la pelle particolarmente sensibile e ha bisogno di prodotti efficaci ma delicati.

Estée Lauder – Set All Day Radiance

Foto Amazon

Un kit super lusso per rendere la pelle luminosa ed elastica, stimolando la produzione di collagene grazie ai peptidi: perfetto per la festa della mamma! Questo set skincare Estée Lauder contiene: Resilience Multi-Effect Tri-Peptide Face and Neck Creme SPF 15, Perfectionist Pro, Rapid Firm + Lift TreatmentAcetyl Hexapeptide-8, Resilience Multi-Effect Tri-Peptide Eye Creme, Resilience Multi-Effect Night Tri-Peptide Face and Neck Creme.

Darling – Summer Kit

Foto Darling

Summer Kit è l’ultimissima novità del marchio modenese Darling, dal packaging unico: è disponibile oggi sull’e-shop del brand ed è un kit per l’abbronzatura perfetta. È composto da un attivatore di abbronzatura, una protezione solare media (15-20 spf) e un doposole lenitivo e nutriente. I flaconi sono in plastica riciclabile e PE Green, derivato dallo zucchero, mentre la pochette è in neoprene limestone, materiale sempre di derivazione naturale.

Questo è il regalo perfetto se la vostra mamma ama il mare e prendere il sole: questi prodotti made in Italy sono di alta qualità e altamente protettivi e rispettosi della pelle.

Satin Naturel – Set Anti-Age

Foto Amazon

Quello di Satin Naturel è un set beauty per la vostra mamma attenta alla cosmesi eco-green. Infatti, contiene prodotti skincare naturali con principi attivi biologici ed è composto da: siero vitamina C A E, siero acido ialuronico e crema viso, gel aloe vera e olio d’argan bio.