La festa della donna è un appuntamento tanto amato, infatti l’8 marzo solitamente è caratterizzato da tantissimi auguri, mimose, talvolta piccoli regali e biglietti romantici. Grazie ai social, ad oggi è possibile salvare e inviare direttamente alle proprie amiche tante immagini per la festa della donna, oppure optare per la stampa e aggiungere un dolce e tenero bigliettino d’auguri ad un mazzo di fiori o un regalo speciale. Ecco alcune immagini belle e divertenti per la festa della donna da salvare!

Immagini da condividere su Facebook o Whatsapp

Abbiamo raccolto per voi delle bellissime immagini per la festa della donna da condividere su Facebook o Whatsapp che ricordano poesie, frasi, testi di canzoni, discorsi noti di celebrità e aforismi famosissimi.

Ad esempio, una bella immagine da stampare o condividere è quella che racchiude la frase di Levi Montalcini più diffusa sul web: “Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza”. Oppure la bellissima affermazione di Oscar Wilde “Date alle donne occasioni adeguate ad esse, saranno capaci di tutto”. Insomma, di frasi da condividere ce ne sono davvero tante, accompagnate da sfondi romantici, floreali e super colorati! Le trovate in gallery.

Leggi anche Festa della Donna: tutte le frasi più belle e divertenti

Ecco altri frasi da condividere sui social.

“Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne”.

“Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non finisce mai”.

“La bellezza di una donna non è nell’aspetto del viso. La vera bellezza della donna si riflette nella sua anima. Consiste nell’amore che dona, nella passione che mostra”.

Festa della donna: le immagini da inviare alle amiche

Nella gallery che abbiamo raccolto per voi potrete trovare tantissime immagini per la festa della donna da inviare alle proprie amiche o da stampare direttamente come biglietto d’auguri. Un’immagine molto bella riporta una citazione di Oriana Fallaci ed è la seguente: “Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non finisce mai”.

A volte con un’immagine riusciamo a trasmettere dritto al cuore un’emozione molto meglio di quanto potremmo fare con lunghi discorsi che magari… ci imbarazzano anche. Un semplice sfondo di mimose con all’interno una frase breve e diretta può rappresentare un’immagine perfetta per l’occasione. Non vi resta che sfogliare la gallery e scoprire quali sono le vostre immagini preferite da condividere con le vostre amiche, mamme e sorelle per la festa della donna.

Biglietti per la festa della donna fai da te

Se desiderate stupire le vostre amiche o la vostra mamma con un biglietto fai da te per la festa della donna, allora non vi resta che prendere spunto dalle idee che abbiamo raccolto per voi. I biglietti fai da te per l’8 marzo sono facili da realizzare: in poco tempo potrete dare vita a cartoline originali e personalizzate, perfette per fare bella figura e sorprendere la diretta interessata!

Disegni da colorare per la festa della donna

Un’altra idea regalo per l’8 marzo è il disegno personalizzato e colorato direttamente da voi. Qui potete trovare una gallery ricca di immagini per la festa della donna da stampare e colorare in men che non si dica: occorre tanta fantasia e creatività per rendere il disegno ancora più bello ed emozionate! Magari potete concludere con una piccola dedica e la vostra firma.