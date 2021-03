Come ogni 19 marzo, ricorre oggi la Festa del Papà, un’occasione per celebrare i nostri papà e ricordare loro quanto sono importanti per noi. Quale miglior modo per trascorrere questa dolce festività se non guardando un film insieme? Non ci resta che preparare bibite e spuntini, in vista dei 10 film indimenticabili da guardare insieme ai nostri amati papà.

1. Billy Eliot (2001)

Un ragazzo appartenente alla classe operaia inglese scopre di avere un talento nascosto per la danza con l’aiuto di un’insegnante molto caparbia. Ma per inseguire la sua passione dovrà lottare contro i pregiudizi del padre.

2. Big Fish (2003)

In questo toccante film di Tim Burton, il protagonista Will decide di conoscere il padre malato partendo dagli incredibili e bizzarri racconti che l’uomo ostinatamente crede di ricordare.

3. Il padre della sposa (1991)

Se avete intenzione di sposarvi, ma non avete ancora trovato il coraggio di dirlo a papà, quale miglior modo per farlo se non guardando “Il padre della sposa”? Nella commedia esilarante diretta da Charles Shyer, un padre perde la testa alla notizia dell’imminente matrimonio della giovane figlia, dando vita ad una serie di situazioni comiche.

4. Ladri di biciclette (1948)

Un padre, un figlio e la loro storia da Oscar. Vittoria De Sica dirige uno dei capolavori del Neorealismo italiano e una delle storie d’amore più belle di sempre, quella tra un padre e suo figlio, che lottano insieme contro la miseria.

5. La ricerca della felicità (2007)

In questo commovente film di Gabriele Muccino, il protagonista è Chris Gardner, interpretato da Will Smith, un genitore single che lotta per crescere il figlio e cercare di realizzare il sogno di una vita migliore e dignitosa per entrambi.

6. Chiamami col tuo nome (2018)

Tratto dal libro di André Aciman, il film diretto da Luca Guadagnino, racconta la storia d’amore fra il diciasettenne Elio e l’affascinante studente americano, Oliver. Ma la scena più memorabile del film è il discorso sull’amore che Samuel, il padre di Elio, rivolge al figlio nella scena finale del film.

7. Mrs Doubtfire (1994)

Il film, vincitore del Premio Oscar come miglior trucco, racconta la storia di un padre divorziato e impossibilitato a vedere i propri figli, che decide di travestirsi da governante per stare vicino a loro.

8. Mi chiamo Sam (2002)

Sam Dawson, un uomo di circa 40 anni affetto da un ritardo mentale, assume un avvocato per ottenere la custodia della figlia di 7 anni, interpretata da una giovanissima Dakota Fanning, affinché non venga affidata a una nuova famiglia.

9. Alla ricerca di Nemo (2003)

La storia di un padre, Marlin, che va alla ricerca del figlio Nemo, rapito da un pescatore sulla barriera corallina. Al padre disperato si unisce una simpatica e coraggiosa compagna di viaggio di nome Dory.

10. La vita è bella (1997)

Vincitore di tre Premi Oscar, miglior film straniero, miglior attore protagonista e migliore colonna sonora, la pellicola racconta la storia di Guido Orefice, uomo ebreo pieno di vita e giocoso, che, deportato in un lager nazista, cerca di proteggere il figlio dagli orrori dell’Olocausto.