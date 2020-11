I Ferragnez scherzano sul nome della figlia: "Si chiamerà Gennarah"

Chiara Ferragni e Fedez, si sa, amano scherzare sui loro profili social. I Ferragnez, questa volta, hanno deciso di ironizzare sul nome della loro prossima figlia.

L’influencer più amata d’Italia ha fatto sapere, a inizio ottobre scorso, di essere incinta del suo secondo genito. A metà ottobre è poi arrivata un’altra bella notizia: la famiglia si allargherà con l’arrivo di una femmina.

Tra lacrime di gioia e prime ecografie mostrate a tutti i followers sui social, ieri i Ferragnez hanno postato alcune foto ironiche per celebrare il quinto mese di gravidanza della futura mamma. Nelle immagini i due sono intenti a baciarsi a vicenda i rispettivi pancioni: quello vero, di Chiara, e quello “simulato” di Fedez.

Le stories pubblicate dai Ferragnez su Instagram

Ma non è finita qui. I due infatti, nelle stories su Instagram, hanno scherzato tra loro anche sul nome della futura figlia. “Ciao Gennara, ciao Gennara” ha ripetuto fedez accarezzando il pancione della sua dolce metà. Chiara Ferragni, divertita dalle parole del marito, ha così risposto: “Non si chiamerà così state tranquilli”. E Fedez ha subito ribattuto:” Sì, si chiamerà Gennara con l’h”.

I Ferragnez si dimostrano così, ancora una volta, una delle coppie vip più ironiche del web. I due, infatti, tra scherzi e scenette comiche, trovano spesso il modo di far sorridere i loro followers.

L’annuncio della gravidanza ai parenti e sui social

La bellissima scoperta della gravidanza in casa Ferragnez è arrivata lo scorso 23 luglio. La coppia in quel momento si trovava a Lecce in occasione della sfilata di Dior.

I due hanno poi annunciato ai rispettivi familiari il lieto evento mentre si trovavano in Sardegna, convincendoli di voler realizzare insieme a loro un video per Tik Tok.

La notizia ai fan è stata però data lo scorso 1 ottobre, quando Chiara Ferragni ha postato su Instagram una foto del primo figlio, Leone, con il mano l’ecografia. “La famiglia si allarga”.

Fedez dedicherà una canzone anche a sua figlia?

Dopo questo siparietto comico è ormai chiaro che per scoprire il nome della bambina dovremo aspettare ancora un po’ di tempo. E chissà se anche in questa occasione, come avvenuto per la nascita di Leone, Fedez comporrà una canzone.