Certo c’era da aspettarsi che anche la seconda gravidanza di Chiara Ferragni sarebbe stata documentata minuto per minuto sui profili social dell’influencer e del marito Fedez. E che, come tutto ciò che circonda la coppia, sarebbero arrivate insieme alle felicitazioni e ai cuoricini anche critiche e commenti negativi. Così è stato quando ieri il cantate ha postato sul suo profilo Instagram una foto scattata durante l’ecografia del nuovo bebè di casa Ferragnez.

Durante l’ecografia “Aspettando te”

Durante la visita, la coppia, al quinto mese di gravidanza, si è scambiata una tenerezza tenendosi per mano. Fedez ha pubblicato lo scatto in bianco e nero della sua mano appoggiata al pancione dell’influencer, mentre un medico di spalle esegue l’ecografia con la didascalia “Aspettando te”. Poco dopo Ferragni ha rincarato la dose di tenerezze: “Bambolina, siamo innamorati di te“, e ha anche fatto seguito una foto a colori dell’ecografia della piccola (a ottobre i due avevano annunciato che sarebbe stata femmina) che dovrebbe nascere in marzo.

Questa è la seconda ecografia che la coppia condivide con i propri follower: il 23 ottobre Fedez aveva già pubblicato un video in cui la moglie appariva sul lettino dello studio medico, con indosso la mascherina e le lacrime provocate dall’emozione di vedere per la prima volta la propria piccola in un’immagine 3D.

Perché Fedez era in sala con Chiara? chiedono i follower

Nulla di strano, in teoria, ma non al tempo del Covid. Le critiche infatti non si sono limitate al tradizionale stigma legato alla condivisione del proprio quotidiano: “Top condividere ogni singolo momento della propria vita con chiunque, anche i più intimi“, ha scritto un utente. Ma, soprattutto, all’esperienza della gravidanza durante la pandemia: qualcuno ha confrontato la propria con quella della coppia “privilegiata”.

“Poi ditemi come si riesce a fare una ecografia assieme, noi aspettiamo una bimba e mio marito non ha potuto partecipare a nessuna visita né nel privato né nel pubblico. Non è una polemica, solo una semplice domanda“, ha commentato una delle follower.