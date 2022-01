L'assurda storia dei Ferragnez in crisi e la risposta di Fedez...

Giorni di gossip roventi intorno alla presunta crisi coniugale dei Ferragnez, sfociati in una risposta pubblica del rapper Fedez e della moglie Chiara Ferragni. Quanto di vero possa esserci tra le voci di una frattura d’amore lo svelano proprio i diretti interessati, dopo una caccia all’indizio dal retrogusto dell’assurdo.

I Ferragnez in crisi? La risposta non lascia dubbi

Una Instagram story per interrompere la catena di spinosi gossip sulla presunta rottura tra Fedez e Chiara Ferragni. Così il rapper ha deciso di mettere tutti a tacere dopo l’assurda valanga di ipotesi (e improbabili indizi) sul loro matrimonio. E una foto, anche in questo caso, vale più di mille parole…

Foto Instagram | @fedez

Ad alimentare il sospetto di un terremoto sentimentale per la coppia più social d’Italia, l’assenza (durata una manciata di ore) di foto o video insieme. Un dettaglio che, secondo alcuni, sarebbe stato sintomo di un terribile “segreto” da svelare ai milioni di follower. Ma non è tutto.

Tra i papabili indizi a tema “matrimonio in crisi”, l’assenza di reciproci like e…. della fede al dito di Fedez! In alcune Stories, il rapper sarebbe apparso senza l’anello, ma la verità, ancora una volta sarebbe tutt’altra storia rispetto alla fantasia del pettegolezzo. Basta semplicemente guardare i post della coppia per capire che sì, la favola continua…