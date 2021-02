Fedez poteva farla grossa, ma fortunatamente tutto è bene quel che finisce bene. Nei giorni scorsi il cantante di Bella Storia ha infatti pubblicato, per errore, sul suo profilo Instagram uno spoiler di Chiamami per nome, brano inedito che porterà, insieme alla collega Francesca Michielin, sul palco di Sanremo 2021.

Le scuse del rapper virali su Instagram

Dopo aver scampato il rischio squalifica, Fedez ha deciso di chiedere pubblicamente scusa a Francesca Michielin. Il cantante, con in sottofondo “Perdono”, famosissimo brano di Tiziano Ferro, ha portato un mazzo di fiori alla collega. Video postato nelle stories e, ovviamente, scuse accettate.

La cantante, nel video pubblicato nelle stories IG dal rapper, si è mostrata stupita e felice del gesto.

Fedez, inoltre, ha poi postato una foto, divenuta subito virale, nel quale è ritratto super sorridente insieme a Francesca Michielin che, più imbronciata, regge il mazzo di fiori portatogli dal collega. Come didascalia, un semplice cuore, che in questo caso probabilmente vale più di mille parole.

Il post, che ha raccolto più di 800mila like, è stato letteralmente bombardato di commenti da parte dei fan, sia di Fedz che di Francesca Michielin. “Franci nera una di noi”, “Francesca Michielin con la stessa faccia del Papa nella foto con Trump” e “+22% di fiori per porgere scusa” sono solo alcuni dei commenti, decisamente ironici e divertenti, da parte degli utenti del social network.

Fedez è così riuscito a “riconquistare” il cuore della cantante, con cui ha già collaborato in passato per i brani Cigno Nero e Magnifico.

Ecco perché Fedez e Francesca Michielin rimangono in gara

La direzione artistica della kermesse, attraverso una nota, ha spiegato che: “A seguito del video postato su Instagram da Fedez nella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per il Festival sezione Big, l’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito”.

Questo perché, come spiegato nella nota: “La durata dell’interpretazione nel video risultati infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione”.