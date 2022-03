Cosa pensa il web del litigio tra Fedez e Achille Lauro…

Indiscrezioni sempre più insistenti vorrebbero Fedez e Achille Lauro ai ferri corti. Tra i due artisti ci sarebbero scintille di fuoco e i tempi dell’intesa di Mille – che li ha visti conquistare le classifiche della scorsa estate in trio con Orietta Berti – sarebbero soltanto un ricordo sbiadito…

Fedez e Achille Lauro ai ferri corti? L’indizio

Fedez e Achille Lauro sempre più distanti, addirittura ai ferri corti, anzi cortissimi: questa la notizia che morde i social e che, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, vedrebbe piovere scintille di veleno tra i due artisti.

I tempi dell’intesa di Mille – che li ha visti conquistare le classifiche con Orietta Berti, in uno dei tormentoni del 2021 – sarebbero soltanto un ricordo sbiadito tra le pieghe di un ben più rumoroso livore…

Secondo Dagospia, tra Fedez e Achille Lauro sarebbe stata notata una distanza palpabile durante la sfilata di Gucci in occasione della Milano Fashion Week. La situazione avrebbe di fatto archiviato l’intesa esplosa sulla scia del successo dell’inedito trio composto con Orietta Berti, infrangendo il sogno dei fan su una loro collaborazione duratura…

Ad alimentare i sospetti sulla lite e sulla “rottura” tra i due non solo il non essersi rivolti parola, ma anche l’assenza di un contatto visivo. Sui social è caccia all’indizio che confermi l’indiscrezione, dato che nessuno dei diretti interessati avrebbe proferito verbo sull’argomento, e c’è chi li vedrebbe così lontani da essere ormai “opposti” irreversibili.

Su Twitter si rincorrono la curiosità e gli interrogativi dei rispettivi fan, disorientati all’idea che Fedez e Achille Lauro siano arrivati alla frattura insanabile. Se fosse vero, quali potrebbero essere le cause? Se lo chiedono in tanti, tra chi sostiene l’uno e chi l’altro.

“Fedez, per litigare con Achille Lauro, che lo vedo proprio la persona più disponibile, ce ne vuole. Tvb Fede, ma con qualcuno vai d’accordo?”, scrive un utente in un tweet, ma alla domanda non c’è una risposta. E il giallo continua…