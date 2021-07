La campionessa di nuoto alle olimpiadi di Tokio ha sfoggiato un bob corto corredato da una frangetta sbarazzina: ed è subito il taglio tendenza per questa estate.

Il bob di Federica Pellegrini è la nuova tendenza per l’estate

Federica Pellegrini, campionessa italiana di nuoto è arrivata a Tokio per partecipare alla sua quinta (e forse ultima) olimpiade. Regina nello sport come nello stile, Federica ha sfoggiato un bob corto con una frangetta mossa, un taglio fresco e giovanile che è diventato subito tendenza capelli estate per questo 2021.

Sempre di tendenza con i suoi tagli di capelli, pratici e stilosi, Federica a Tokio ha sfoggiato un taglio corto decisamente sbarazzino che ha ottenuto in poco tempo migliaia di like sui social. Si tratta di un caschetto classico colore biondo grano, portato con styling mosso effetto beach waves e abbellito da una frangetta alla francese dal taglio irregolare che ne sottolinea lo sguardo.

Un taglio perfetto per esaltare la bellezza al naturale della nuotatrice. Il classico taglio bob, tanto amato da celebrities come Jennifer Lopez e Rosamund Pike, viene in questo caso completato da una frangia dal taglio irregolare che dona carattere e tono al viso.

Tendenza bob corto: a chi sta bene?

Il bob corto con frangetta è sicuramente uno dei tagli più di tendenza di questa stagione. Ma a chi sta bene il caschetto? Questo taglio, oltre ad essere indicato a tutte quelle donne che amano i capelli naturali, in quanto richiede pochissimo styling, si adatta particolarmente ai visi allungati, in quanto ne valorizza la forma. Il bob corto è meno adatto invece per chi ha un viso rotondo, in quanto può accentuarne la rotondità: meglio in questo caso optare per un log bob scalato che permette di giocare molto con il volume, spaziando da liscio a mosso.

Il bob permette di giocare molto sulle lunghezze, perfetto per chi preferisce un caschetto più lungo, l’ideale per dare volume ai capelli, o un taglio più corto per giocare con l’effetto spettinato.