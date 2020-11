"Fat shame": un libro su peso, accettazione e discriminazione

View this post on Instagram

In questi giorni la notizia ha iniziato a girare e probabilmente l'avete già letta da qualche parte. Oggi la confermiamo anche noi: il 4 novembre arriva in libreria "Fat Shame – Lo stigma del corpo grasso" di Amy Erdman Farrell! 📚🎉 Con questo libro, proattivo, propositivo e accuratamente argomentato, Amy Erdman Farrell offre un importante contributo per comprendere quali siano le radici della nostra idea di grasso, come questa narrazione sia ancora oggi capace di influenzare significativamente la vita delle persone e, infine, quali siano le forme di resistenza possibili. Il libro è tradotto da Dorotea Theodoli. La prefazione è scritta da @belledifaccia mentre l'immagine di copertina è un'opera di @chiaralascura ! Si tratta di un libro secondo noi necessario, per questo non vediamo l'ora di saperlo fra le vostre mani ❤ In libreria dal 4 novembre, "Fat Shame" è già in preordine sul nostro sito al link che trovate in bio 🔗 #edizionitlon #novitàinlibreria #fatshame #AmyErdmanFarrell #belledifaccia #chiaralascura

