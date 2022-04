Farmacie online: ecco perché sono tanto amate

Un numero sempre crescente di consumatori preferisce rivolgersi ad una farmacia online piuttosto che recarvisi fisicamente.

Come emerso dal report Digital Health & Pharma del 2020 di Netcomm, rispetto al 2019, ben il 73% in più dei consumatori ha preferito rivolgersi ad una farmacia digitale per l’acquisto dei propri prodotti e sappiamo già che state pensando che la ragione sia solo la pandemia e tutto quello che ha comportato, ma se non fosse solo questo?

Cercheremo di capire le ragioni dietro il successo delle farmacie online tra cui vi consigliamo FarmaciaUno, la farmacia in grado di offrirvi farmaci, cosmetici, creme per il viso, oltre che consigli degli specialisti su disturbi più o meno comuni, il tutto anche con sconti fino all’80%.

Le ragioni del successo: la facilità della navigazione

Per poter garantire un’esperienza ottimale è essenziale che la farmacia online sia in grado di offrire al consumatore la possibilità di vivere un’esperienza in modo semplice, intuitivo e senza troppi sforzi.

È essenziale, dunque, che una buona farmacia online sia in grado di garantire al consumatore la possibilità di trovare facilmente quello che desidera, senza doversi trovare in difficoltà oppure senza aver chiare le caratteristiche del prodotto che stanno acquistando o delle modalità relative alla consegna.

Inoltre, a differenza della farmacia fisica in cui lo specialista non ha, per ovvie ragioni, la possibilità di illustrarvi l’intero catalogo, online è più semplice valutare le caratteristiche e il prezzo di ogni prodotto, valutando l’idoneità per il soddisfacimento delle vostre esigenze in modo migliore perché è possibile prendersi tutto il tempo necessario.

Il blog: lo strumento per informare

Le farmacie online come FarmaciaUno sono dotate di un blog in cui trovare tutte le informazioni necessarie per trovare il prodotto adatto a risolvere il vostro fastidio, dal raffreddore alla cistite, dalla stanchezza cronica ai prodotti più adatti alla propria igiene intima per età e condizione.

La farmacia diventa così un ottimo mezzo per poter valutare in autonomia l’efficacia e la validità di alcuni prodotti, oltre che per informarsi correttamente ad esempio su articoli appartenenti a categorie sempre più ricercate quali gli integratori per la stanchezza fisica e mentale o sulle intolleranze alimentari, costituendo un vero e proprio punto di riferimento.

Customer care: lo strumento per il successo

Se la farmacia online è in grado di gestire e organizzare correttamente il proprio sito, allora questo stesso può essere lo strumento attraverso cui gli acquirenti aumentano nel tempo.

Il modo migliore per rendere la Customer care vincente è quello di presentare offerte che risultano essere affini con i gusti e le esigenze del cliente, oltre che quello di mettere a disposizione un Servizio Clienti efficace ed efficiente, in grado di dissipare velocemente eventuali dubbi, rispondere alle domande, ma anche offrire assistenza nel caso in cui l’ordine non dovesse arrivare nei tempi previsti, oppure dovesse aver commesso errori durante l’ordine.

Anche la velocità con cui l’ordine giunge a destinazione e offerte come la spedizione gratuita a partire da una certa spesa risultano essere strategie vincenti, tutti particolari che consentono al consumatore di trasformare la farmacia online nel proprio punto di riferimento.