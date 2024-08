Fari opachi auto, possono tornare a brillare: il trucco efficacissimo per riuscirci

Ecco il metodo per avere i fari della macchina come nuovi senza spendere una fortuna. Prendi nota, funziona!

Tutti noi utilizziamo giornalmente la macchina e vogliamo che sia sempre performante. Ecco quindi che controlliamo i vari livelli come acqua, olio e quanto necessario. Ma in quanti controllano i fari della macchina? Noi oggi ti vogliamo svelare un segreto.

Sì, perché se sono ingialliti la luce che fanno è davvero pochissima. Torneranno però come nuovi con un semplice gesto che farà felice anche il nostro portafoglio. Sei curioso di sapere qual’è? Scopriamolo insieme.

Fari perfetti e nuovi? Questa è la soluzione

Avere la macchina ci permette di spostarci in modo libero e senza fatica, oltre a ridurre in modo considerevole i tempi di percorrenza di qualsiasi distanza. Ovviamente per funzionare bene dobbiamo dedicare delle attenzioni alla macchina. Ci sono anche delle spie importantissime, come dicevamo prima, ovvero quella del livello dell’olio, o della temperatura.

Se abbiamo problemi di questo tipo, quindi meccanici, è sempre bene affidarsi a chi lo fa di mestiere e non improvvisarsi. Ma se il problema è la poca luce possiamo fare noi da soli. Quando sono opachi, infatti, non funzionano alla perfezione ed è un bel problema.

In alcuni casi, poi, in base a quanto sono ingialliti, possono anche non permetterci di superare le revisione della macchina. Ma cosa possiamo fare in casa senza spendere una fortuna dal carrozziere? Il metodo per farli brillare è spruzzare del WD-40 e poi spargerlo per tutto il faro.

Lasciamo agire per qualche minuto e poi rimuoviamo il tutto con un panno. Questo segreto aiuta a migliorare la situazione ma non dura a lungo. Ottimo, invece, è utilizzare il dentifricio. Sì hai letto bene. Ma in che modo? Mettiamolo prima su di una spugna e poi applichiamolo sul faro.

Lasciamo agire per circa 10 minuti. In questo modo il nostro faro tornerà come nuovo! L’effetto dovrebbe durare circa un paio di mesi. L’ultimo metodo è un po’ più complicato ma funziona. Ci occorre una smerigliatrice con i deschi che devono avere una grana compresa tra 600 e 2000.

Con la 600 possiamo levigare il faro e dire addio all’opacità mentre con quella da 1000/2000 possiamo farli tornare super lucidi. Ovviamente, se il nostro faro è danneggiato c’è poco da fare. In questo caso dobbiamo sostituirlo. Adesso che conosci questi consiglia siamo certi che li proverai e rimarrai stupito dal risultato.

E tu li conoscevi oppure preferisci spendere qualcosa cosa in più e far fare tutto a chi di mestiere? Noi ti consigliamo di provare e di andare da lui solamente dopo.