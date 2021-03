Tra i piatti più semplice e gustosi da preparare, che accontenta grandi e piccini, c’è sicuramente la pasta. Un primo piatto sfizioso e, in moltissimi casi, veloce, adatto sia al pranzo che alla cena. Tra i vari sughi e creme, quella di asparagi è sicuramente tra le più gustose. Se ben fatta, inoltre, può essere apprezzata anche dai bambini. Proprio per questo oggi vi proponiamo la ricetta delle farfalle con crema di asparagi di Benedetta Rossi, che di piatti buoni e adatti a tutti sicuramente se ne intende.

Come preparare le farfalle con la crema di asparagi di Benedetta Rossi

Benedetta Rossi, più che una food influencer, è una vera e propria regina della cucina. I suoi piatti, infatti, sono sempre perfetti e fanno venire a chiunque l’acquolina in bocca. Dopo essersi presa un pausa, la cuoca è tornata a deliziarci con le sue preparazioni. Vediamo quindi come realizzare delle farfalle con la crema di asparagi a regola d’arte.

Ingredienti

Farfalle, 350 gr

Asparagi, 350 gr

Formaggi spalmabile, 100 gr

1 bicchiere d’acqua

1/2 cipolla

Preparazione

Per realizzare le farfalle con crema di asparagi di Benedetta Rossi per prima cosa andranno preparati proprio gli asparagi. Dovrete quindi spezzarli ed eliminare la parte più dura, tenendola però da parte. Andranno poi in un pentolino, insieme ad un pizzico di sale e ad un bicchiere d’acqua. Infine, gli asparagi dovranno cuocere per una decina di minuti.

Mentre gli asparagi sono in cottura, in una pentola portiamo a bollore l’acqua per la pasta insieme alla parte finale degli asparagi.

Una volta terminata la cottura degli asparagi, dovrete iniziare a preparare la crema secondo la ricetta di Benedetta Rossi. Dovrete quindi mettere gli asparagi in un mixer e frullarli fino ad ottenere una crema.

Parlando della pasta, invece, quando l’acqua starà bollendo andranno eliminati gli asparagi e versato il sale con le farfalle.

Mentre la pasta cuoce, dovrete mettere in una padella mezza cipolla con un filo d’olio. Infine, dovrete versare la crema di asparagi, aggiungere il formaggio spalmabile e mescolare tutto.

A questo punto non vi resterà altro da fare che scolare la pasta, guarnirla con la crema di asparagi e avrete così riprodotto il semplice e gustosissimo piatto di Benedetta Rossi.