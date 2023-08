Fare la valigia in un lampo e senza fatica? Con la tecnica “KonMari” è possibile: più spazio e meno stress

Preparare la valigia in un lampo ti sembra impossibile? Con il metodo KonMari potrai portare tutti i tuoi vestiti e oggetti preferiti.

Il Metodo KonMari prende il nome dalla sua fondatrice, Marie Kondo, una organizzatrice e consulente giapponese di organizzazione domestica. Marie Kondo sin da giovane, era appassionata di pulizia e ordine, ha trascorso gran parte della sua vita studiando e perfezionando la sua organizzazione.

Il Metodo KonMari è diventato popolare grazie al successo del suo libro “La magia del riordino” (The Life-Changing Magic of Tidying Up), pubblicato per la prima volta in Giappone nel 2011. Marie Kondo ha presentato il suo approccio unico all’organizzazione, focalizzato sulla gioia e sulla gratitudine nei confronti degli oggetti.

Come preparare la valigia con il Metodo KonMari

Il Metodo KonMari può essere applicato anche per preparare la valigia per le vacanze in modo efficace e funzionale.

Segui questi semplici passaggi per fare la valigia:

Visualizza la tua vacanza: prima di iniziare a mettere in valigia, immagina la tua vacanza ideale e pensa al tipo di attività che svolgerai e alle condizioni climatiche del luogo. Riduci al minimo: riduci al minimo gli oggetti che vuoi portare. Scegli solo gli indumenti e gli oggetti che ti trasmettono gioia e che saranno veramente utili durante il viaggio. Evita di riempire la valigia con cose che potresti non utilizzare. Crea una pila ordinata: organizza gli abiti e gli oggetti che hai scelto di portare in una pila ordinata. Piega gli indumenti con il metodo KonMari: utilizza la tecnica KonMari per gli abiti che hai scelto di portare. Questo ti permetterà di massimizzare lo spazio nella valigia. Organizza per categorie: organizza gli oggetti in valigia per categorie simili. Ad esempio, metti tutti gli indumenti insieme, i prodotti per la cura del corpo in un unico sacchetto. Non temere lo spazio vuoto: non riempire la valigia eccessivamente. Lasciare uno spazio vuoto ti permetterà di avere flessibilità per eventuali souvenir o regali che potresti acquistare durante le vacanze. Prepara una lista di controllo: come nel Metodo KonMari, prepara una lista di ciò che devi portare con te. Rendi la valigia un cofanetto della gioia: contiene solo ciò che ti porterà gioia e comfort durante il viaggio.

Come si piegano i vestiti?

Il Metodo KonMari, o anche chiamato metodo origami, è un modo efficace per piegare i vestiti e organizzarli all’interno della valigia:

Stendi l’indumento: posizionalo su una superficie piana, come un tavolo o il letto. Assicurati che sia ben liscio e libero da pieghe. Piegalo in terzi: piega un lato del capo verso il centro, quindi piega l’altro lato sul primo, in modo che i bordi si sovrappongano leggermente. Questo creerà una sezione di lunghezza uguale a quella del capo stesso. Ripiega a metà: prendi il capo di abbigliamento e piegalo a metà. Porta il bordo inferiore fino al bordo superiore, in modo che il capo di abbigliamento assuma una forma rettangolare con lunghezza e larghezza simili. Ripiega di nuovo: ripiega il rettangolo a metà nuovamente, portando il bordo inferiore fino al bordo superiore. Assicurati che le estremità si allineino per ottenere una forma quadrata. Posizionalo in verticale: posizionare in verticale consente di vedere tutti i capi uno accanto all’altro senza doverli scorrere o disfare l’intera fila.

Se questo metodo ti sembra complesso, puoi provare la tecnica dei maki, arrotolando tutti i vestiti come degli involtini, si guadagnerà molto spazio in valigia.