Fame improvvisa? Tre spuntini extra light da gustare come e quando vogliamo

Molti di noi, con l’arrivo dell’estate, hanno deciso di perdere qualche chilo e prepararsi alla prova costume. Ecco tre spuntini sani da consumare quando si desidera.

Piacersi è sempre la cosa migliore: ciò che ci permette di stare bene con noi stessi e sentirci a nostro agio. Con l’arrivo dell’estate, alcuni di noi potrebbero aver deciso di voler perdere qualche chilo per prepararsi alla fatidica “prova costume”. L’importante è tenere sempre a mente che stare a dieta non significa non mangiare o saltare i pasti, ma scegliere in modo consapevole alimenti adatti al proprio fabbisogno e alla salute.

Un esperto saprà guidarci in tal senso. Talvolta, però, la fame potrebbe farsi sentire particolarmente. Di seguito, vedremo 3 spuntini light da gustare come e quando vogliamo. Ce n’è per tutti i gusti e avremo solo l’imbarazzo della scelta. Sono moltissimi, infatti, gli alimenti da poche calorie che fanno bene e che possiamo consumare senza sensi di colpa. Scopriamo le alternative perfette in ogni momento della giornata.

Spuntini light per gli attacchi di fame improvvisa: 3 alternative da provare

In genere, nella dieta, lo spuntino è compreso. Se, però, lo abbiamo già fatto e un certo languorino è tornato a farsi sentire a distanza di poco – ma manca ancora un po’ alla cena o al pranzo – invece di soffrire o tuffarci a capofitto su qualcosa di poco sano, possiamo fare una scelta furba e salutare.

Partiamo dalla frutta. Che sia secca o fresca, si tratta di un vero toccasana per il nostro organismo. La stagione estiva ce ne offre di ogni tipo, ma dobbiamo sempre fare attenzione a decidere in modo attento. Alcune tipologie, infatti, contengono molti zuccheri. Pensiamo alle ciliegie.

Lo stesso vale per quella secca, che è molto nutriente e salutare. Alcuni tipi, però, se consumati in eccesso apportano un bel po’ di calorie. Prediligiamo, dunque, mele, anguria o kiwi. Così come mandorle e noci. Cerchiamo, però, di regolarci con le quantità: si tratta di uno spuntino, teniamolo a mente.

I finocchi possono essere gustati a volontà. Ebbene sì, questo ingrediente è l’ideale per placare la fame senza andare ad intaccare la nostra dieta. Conta pochissime calorie, apporta una grande quantità di acqua e ha proprietà eccezionali per l’organismo, soprattutto per l’intestino.

Infine, abbiamo gli smoothie di verdura. Molti penseranno che non si tratti proprio di un’alternativa gustosa, ma in realtà tutto dipende dagli ingredienti che usiamo. Possiamo sfruttare la dolcezza dei frutti per insaporirli, come arance o pere. Oltre a darci un immediato senso di sazietà, saranno anche l’ideale per aiutarci a drenare i liquidi e “sgonfiare” la pancia.