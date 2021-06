Fabio Fulco è un nuovo papà: l’attore ha annunciato sui social la nascita della sua prima figlia con la compagna Veronica Papa.

L’indizio social sul nome della bimba

Fabio Fulco è diventato papà: primo figlio per l’attore 50enne che rivela l’arrivo della cicogna con un curioso annuncio sul social e commenta: “Oggi è il più bel giorno della mia vita”. Veronica Papa, la giovane compagna 26enne, ieri, domenica 27 giugno, ha partorito: finalmente è nata la loro bambina.

L’artista svela su Instagram la nascita della sua prima figlia pubblicando la foto della statua di Madre Teresa di Calcutta che tiene in braccio un bambino a Napoli. Fulco aveva anticipato che la figlia avrebbe portato il nome di una santa a cui lui e la compagna sono molto devoti: la piccola appena venuta al mondo si chiamerà forse Teresa?

In realtà si tratta di un indizio fuorviante e ci pensa Veronica Papa a svelare sui social il nome della bimba: Agnes. La piccola Agnes è nata a Napoli, all’ospedale Fatebenefratelli, nel quartiere Posillipo, dove da qualche tempo l’attore ha dichiarato di aver acquistato una casa. Dopo aver vissuto anni a Roma sentiva il desiderio di tornare nella sua città natale.

L’attore legato alla compagna da 3 anni

L’attore, alla sua prima prova da papà si mostra pazzo di gioia. La sua compagna, Veronica Papa ha circa 25 anni meno di lui, ma insieme la sintonia è massima, al punto da desiderare fortemente di costruire una famiglia.

Legato per ben 12 anni, dal 2005 al 2017, a Cristina Chiabotto, Fabio Fulco era andato in crisi dopo la fine della storia d’amore con l’ex Miss Italia, che a settembre 2019 è andata a nozze con il manager Marco Roscio e il 7 maggio 2021 è diventata mamma di Luce Maria. Grazie a Veronica, con cui vive un’appassionata relazione da circa tre anni, ha ritrovato il sorriso. Adesso la gioia è alle stelle, merito pure della figlia appena nata. E presto per i due arriveranno anche i fiori d’arancio.