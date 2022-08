Ezra Miller ammette di avere problemi mentali complessi

Ezra Miller, attore americano protagonista di Flash e Animali Fantastici (con Johnny Depp) , ha ammesso di soffrire di problemi mentali complessi.

Scendiamo nei dettagli e scopriamo di cosa si tratta.

Ezra Miller confessa: “Soffro di problemi mentali complessi”

Arrestato varie volte e titoli scandalistici sui giornali: negli ultimi mesi l’attore Ezra Miller non ha lasciato una buona immagine di sé.

Ora la star della recitazione (“The Flash”, “Animali fantastici”) ha parlato apertamente e ha fornito una spiegazione: è stato curato per “problemi mentali complessi”, ha detto lui stesso alla rivista americana “Variety”.

Miller si è anche scusato per il suo comportamento che gli ha procurato molti problemi legali.

“Avendo recentemente attraversato un’intensa crisi, ora so di soffrire di complessi problemi di salute mentale“, ha detto Miller. La star ha anche affermato: “Mi impegno a svolgere il lavoro necessario per tornare a una fase sana, sicura e produttiva della mia vita“.

I problemi legali di Ezra Miller

Ezra Miller ha avuto un altro scontro con la legge all’inizio di agosto. Nel Vermont, l’ attore ha rubato diverse bottiglie di alcol da una casa ed è stato accusato di furto con scasso aggravato.

Anche in primavera l’attore è stato arrestato due volte alle Hawaii, una per condotta disordinata e una per molestie. Nel 2020, anche le accuse di abusi contro Miller erano diventate davvero tante. Un video dell’epoca mostrava Miller tentare di soffocare una donna fuori da un bar in Islanda.

Questi problemi potrebbero seriamente rallentare la carriera di Ezra Miller. Sebbene lo ritroveremo nel ruolo principale di Flash nel 2023 – a meno che la Warner non decida di non farlo uscire – altri ruoli del mondo DC erano già pronti per lui.

Vi terremo aggiornati.