Dopo Chiara Ferragni beauty queen alla Parigi Haute Couture 2022, niente sarà più come prima! Con il suo make-up occhi ultra pop, incorniciato da un eyeliner grafico verde tempestato di glitter, ci ha conquistato senza se e senza ma. Ed è subito tendenza per un 2022 nel segno del colore e delle curve sinuose a definire lo sguardo…

L’eyeliner pop è il make-up occhi del 2022

Come resistere al tocco verde smeraldo sugli occhi di Chiara Ferragni? Ancora una volta, la fashion blogger più fashion del mondo ci mostra le nuove tendenze e dal ventaglio dei suoi migliori beauty look spunta sua maestà l’eyeliner. In chiave rigorosamente glitter…

La Ferry lo ha sfoggiato in occasione della settimana della moda parigina e non c’è altra definizione possibile: “Wow!”. Si tratta di un look che porta la firma di Manuele Mameli, confezionato per dare allo sguardo il ruolo di assoluto protagonista. Una linea verde smeraldo, decisa e brillante, incornicia la palpebra in modo sinuoso ed effervescente.

Al suo fianco la sorella Valentina Ferragni, con il suo make-up occhi che punta su un ombretto rosa antico impreziosito da una delicata cascata di micro perle bianche… We love it!