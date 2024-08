Ex Miss Italia incinta per la prima volta: la foto con il pancino infiamma il web

Tempo di gravidanze per il mondo dello spettacolo. L’annuncio di un bambino in arrivo è sempre una grande gioia per i parenti e per gli amici che ci sono vicini, ma quando si parla di personaggi pubblici la notizia rende felici anche i tantissimi fan che li seguono con affetto.

Solamente lo scorso mese, è stata Giulia Salemi ad annunciare la dolce attesa del primo figlio insieme al suo compagno, Pierpaolo Petrelli, anche se giugno era toccato proprio a lei, un’ex-Miss Italia ben nota a tutti quanti per la sua bellezza e per la sua incredibile sensualità.

La sua gravidanza prosegue a gonfie vele e la maternità sembra già averle conferito una radiosità incredibile, da aggiungere a quel fascino che l’ha sempre contraddistinta. Nel nuovo scatto la modella è elegantissima e mostra un pancione sempre più grande: eccola così, uno splendore.

L’ex-Miss Italia più bella che mai col pancione in primo piano: la modella festeggia le 20 settimane

Una gravidanza che prosegue spedita regalando tantissima gioia ai futuri genitori. Tramite una nuova foto pubblicata sul suo seguitissimo profilo Instagram, Carolina Stramare ha festeggiato le 20 settimane di gestazione mostrandosi più bella ed elegante che mai. “Buon Ferragosto + 20 settimane che siamo in due, come vola il tempo” scrive infatti la Stramare nella didascalia della foto, mostrando tutta la sua bellezza ed un pancione sempre più grande.

Il vestito a tubino nero esalta il corpo marmoreo della modella, enfatizzando le sue curve e anche il ventre: a slanciare ancora di più la sua figura, dei tacchi neri abbinati. Senza dubbio, tra le ex-Miss italia degli ultimi anni, Carolina Stramare è una delle più amate, considerata tra l’altro una delle icone indiscusse di sensualità del nostro mondo dello spettacolo. Dopo aver partecipato a Pechino Express e una prima esperienza alla conduzione di Scherzi a parte!, la Stramare è stata volto di Helbiz iniziando una carriera da conduttrice sportiva.

Nei prossimi mesi, insieme al compagno Pietro Pellegri, la sua attenzione sarà però tutta rivolta verso la sua prima esperienza da mamma: come annunciato da lei stessa, i due diventeranno genitori di una meravigliosa bambina. Di sicuro, non mancheranno altre foto e video, specialmente dopo la nascita della piccola.